سفينة البحرية الهندية «تابار» تصل الإسكندرية فى زيارة لمدة ثلاثة أيام

جدة - نرمين السيد - وصلت فرقاطة الخطوط الأمامية التابعة للبحرية الهندية "أى.ان.اس.تابار" إلى الإسكندرية فى يوم 3 سبتمبر 2021، فى زيارة ودية تستغرق ثلاثة أيام. وكان فى استقبال السفينة الملحق العسكرى بسفارة الهند بالقاهرة العقيد طيار أوديان كومار، إلى جانب أفراد البحرية المصرية.





وتأتى الزيارة فى إطار الانتشار المستمر للسفينة فى عدة دول فى إفريقيا وأوروبا، إذ تتمتع الهند ومصر بعلاقات ثنائية قوية وودية علاوة على علاقات طويلة الأمد بين القوات البحرية فى البلدين. وتهدف الزيارة الحالية التى تقوم بها السفينة "إن. إس. تابار" إلى تعزيز العلاقات القوية بين الجانبين، وأيضًا استكشاف طرق جديدة لتعزيز العلاقات من خلال المشاركات التشغيلية للقطع البحرية.

وتضم السفينة "أى.إن.إس. تابار" طاقم يبلغ أكثر من 300 فرد، وهى واحدة من أقدم الفرقاطات الشبحية التابعة للبحرية الهندية.

واُستقبل سفير جمهورية الهند لدى مصر، أجيت جوبتيه، استقبالا حارا على متن السفينة، حيث أجرى جولة على السفينة الحربية، وقام القبطان ماهيش مانجيبودى، بتعريف الحضور على قدراتها وأدوارها فى العمليات الهجومية.

وبانتهاء الجولة، أثنى السفير فى كلمته على طاقم السفن لإتباعهم أعلى المعايير المهنية المتميزة الخالية من الأخطاء. وبعد استلامه شعار السفينة تابار من القبطان، قام السفير بدوره بتقديم هدية تذكارية من الكريستال عبارة عن "عربة فرعونية مصرية" لوضعها فى غرفة الضباط فى السفينة.

كما استضافت السفينة تابار أمسية اجتماعية بحضور محدود، لمزيد من التفاعل وتعزيز روابط الصداقة بين أفراد القوات البحرية، حيث حضر هذه الأمسية مجموعة مختارة من المحلقين العسكريين وشخصيات بارزة من العسكريين والمدنيين المصريين، وكان رئيس القاعدة البحرية بالإسكندرية الأدميرال أيمن الدالى هو الضيف الرئيسى لهذه المناسبة الهامة.

وخلال فترة إقامة السفينة لمدة ثلاثة أيام فى ميناء الإسكندرية، أجرى طاقم السفينة العديد من التفاعلات على المستوى المهنى علاوة على تبادل الزيارات مع أفراد البحرية المصرية.

وفى وقت لاحق عند مغادرة السفينة تابار للإسكندرية، أجرت القوات البحرية تدريبات بحرية متقدمة فى البحر فى إطار الشراكة بين الجانبين، إذ تهدف هذه المشاركات العملياتية إلى تعزيز الإجراءات والمهارات القتالية، وكذلك توسيع نطاق التشغيل العملى، بما يساعد دعم العمليات المجمعة ضد التهديدات البحرية المشتركة.