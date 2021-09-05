عاجل.. تخفيض نسب القبول بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة لـ 55%

جدة - نرمين السيد - صدق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على تخفيض نسب القبول للطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة (ذكور – إناث) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمى علوم ) أو الأزهرية (علمى) لتكون 55% بدلاً من 60% مع تفضيل الحاصلين على أعلى الدرجات فى اللغة الإنجليزية حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.





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