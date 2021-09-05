انطلاق أولى رحلات مصر للطيران إلى الكويت

جدة - نرمين السيد - استأنفت شركة مصر للطيران، صباح اليوم الأحد، رحلاتها الجوية إلى دولة الكويت، بعد توقف أكثر من عام بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها السلطات الكويتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأقلعت من مطار القاهرة الدولى أولى رحلات شركة مصر للطيران رقم ms610، فى تمام الساعة 7:10 صباحا، ومن المقرر أن تقلع رحلة أخرى تابعة للشركة فى تمام الساعة 4:20 عصراً، على متن أحدث طرازات الشركة البوينج B787-9 Dreamliner، والمعروفة باسم طائرة الأحلام، والتى تسع لـ309 مقاعد. ومن المخطط أن تُسير الشركة أيضًا الرحلات بطرازها البوينج 737-800 المزودة بشاشات شخصية ومقاعد أكثر رحابة. وكان مجلس الوزراء الكويتى أعلن موافقته على عودة الطيران المباشر مع بعض الدول منها مصر، حيث تم تحديد نسبة محددة لشركات الطيران المحلية والمصرية، بواقع 1562 راكبا قادما إلى البلاد فى اليوم، منها 781 راكبا لشركات الطيران المحلية، ومثلهم لشركات الطيران المصرية.

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