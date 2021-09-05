عاجل.. السيسى يتفقد الموقف الإنشائى لدار الأوبرا بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، تدشين حملة "أبواب الخير" التى نظمها صندوق تحيا مصر، فى العاصمة الإدارية، ووجه الشكر لكافة منظمات المجتمع المدنى المشاركة فى الحملة. وشدد الرئيس السيسى على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، داعيا المواطنين للتجاوب مع حملات وزارة الصحة فى هذا الصدد.

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