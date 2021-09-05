الجيزة توقع بروتوكولا مع الأبنية التعليمية لتجهيز مدرسة للغات

جدة - نرمين السيد - وقعت محافظة الجيزة بروتوكولا مع الهيئة العامة للأبنية التعليمة وإحدى الشركات الخاصة لفرش وتجهيز مدرسة الرؤية الرسمية للغات، وذلك فى إطار تنفيذ خطة المحافظة لتقليص الكثافات الطلابية بالمدارس.





أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من عملية بناء وتشطيب المدرسة بالكامل على مساحة 3247 مترا مربعا بقطعة أرض تم توفيرها بنهاية شارع المحولات بحى الطالبية.

وأوضح المحافظ أن التكلفة الاجمالية للإنشاء والتشطيب تحملتها إحدى الشركات دائمة التعاون مع المحافظة فى ذلك المجال حيث أنشأتها على أكمل وجه وفقا للمعايير المحددة فى إطار التعاون الوثيق بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى والشركات الخاصة المهتمة بدعم التنمية المجتمعية.

وأكد المحافظ توقيع بروتوكول لتجهيز وفرش المدرسة بتكلفة مليون جنية حيث ستضم المدرسة كافة المراحل التعليمية وتستوعب 28 فصلا دراسيا، وذلك فى إطار سعى المحافظة لإقامة مدارس جديدة على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن لحل مشكلة الكثافة الطلابية بالفصول.

وشدد محافظ الجيزة على أهمية مشاركة المجتمع المدنى وكافة المؤسسات والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال بقطاعات التعليم من أجل تطوير البنية الأساسية للمواطن معربا عن ترحيبه بالتعاون من أجل دعم المنظومة التعليمية بالمحافظة.

وأشار إلى أن التعليم هو قاطرة التنمية من أجل تغيير الأفكار والسلوكيات الخاطئة وبناء أجيال تستطيع أن تحمل راية المستقبل لبناء مجتمع متحضر ومتعلم.