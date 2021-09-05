التعليم العالى: 240 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثانية حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 240 ألف طالبا وطالبة للعام الجامعى 2021/2022.





وأكد السيد عطا، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موجها الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الأحد الموافق 5/9/2021.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحا طوال فترة التنسيق.

وأوضح المتحدث الرسمى أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلى بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وشدد على الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق، نظرا لأن الموقع سوف يغلق مساء اليوم الأحد الموافق 5/9/2021، إيذانا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.