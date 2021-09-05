وزيرة البيئة فى اجتماع موسع مع نظيرها القبرصى لتعزيز سبل التعاون

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا ونظيرها القبرصى الدكتور كوستاس كاديس، وزير الزراعة والتنمية الريفية والبيئة لتعزيز سبل التعاون بين الطرفين فى مجالات العمل البيئى بين الطرفين، وذلك فى إطار تفعيل أعمال اللجنة العليا المشتركة التى تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسى بين مصر وقبرص.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على عمق العلاقات المصرية القبرصية والتعاون المشترك بين البلدين فى قضايا البيئة سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف، مشيرة إلى اهتمام مصر بالمبادرة القبرصية لتنسيق عمل المناخ المشترك فى منطقتى الشرق الأوسط و شرق المتوسط وآخر المستجدات بها فى الوقت الذى يتوجب اتخاذ خطوات جدية فى قضية تغير المناخ فيما يخص الوثيقة السياسية والتنفيذ الفعلى خاصة بعد اتجاه العديد من الدول لاستعادة مظاهر الحياة الاعتيادية والتخفيف من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما استعرضت وزيرة البيئة جهود مصر فى قضية تغير المناخ مؤكدة، حرص مصر على التعاون مع قبرص للدفع بموضوع التكيف ومواجهة آثار تغير المناخ وخاصة مع سعى مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية للتغير المناخ COp27 المزمع عقده العام القادم.

ومن جانبه، استعرض الوزير القبرصى آخر مستجدات المبادرة القبرصية لتنسيق عمل المناخ المشترك فى منطقتى الشرق الأوسط وشرق المتوسط، مؤكدا أن مصر تعد من الدول الرئيسية فى الدفع بالمبادرة ودعمها فى ظل الجهود المصرية الحثيثة فى مفاوضات تغير المناخ وسعيها الدائم للخروج باتفاقات تحقق مصالح الدول النامية بشكل عادل مشددا على حرص بلاده على دعم استضافة مصر لمؤتمرCOP27.

كما أوضحت وزيرة البيئة، أن الاجتماع ناقش التعاون بين مصر وقبرص وضرورة الربط بين جهود مواجهة آثار التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي، الأمر الذى يتماشى مع المبادرة المصرية الذى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نوفمبر 2018، التى من شأنها تربط التنوع البيولوجى والتغيرات المناخية والتصحر معاً، لذا اتفق الطرفان على أهمية عكس هذه المبادرة بالمبادرة القبرصية.

و شدد الوزيران على أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجال العمل البيئى واستكمال التعاون بين الطرفين وما أثمر عنه من جهود ودعم متبادل بين الطرفين فى المؤتمرات والمحافل الدولية، مؤكدين على تعزيز سبل التعاون فى عدد من القضايا والموضوعات المشتركة بين الطرفين فى مجالات الحد من التلوث والدعم الفنى وتبادل الخبرات والزيارات بين الخبراء من الطرفين فى مجالات إدارة المخلفات وحوادث التلوث البحرى، بالإضافة إلى دعوة خبراء قبرص لمناقشة إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة فى مجال الطاقة الشمسية.