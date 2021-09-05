سعفان: الرئيس مهتم بقضايا العمل والعمال وبتكاتف وتكامل الأمة العربية

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم دائما بقضايا العمل والعمال، كما أنه يؤمن بأن تكاتف وتكامل الأمة فى شأن العمل يعد من الدعائم الأساسية للوحدة العربية.





جاء ذلك فى كلمته، اليوم الأحد، خلال افتتاح الدورة الـ 47 لمؤتمر العمل العربى، الذى يعقد بالقاهرة، ويستمر حتى 12 سبتمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور محمد بطى الشامسى نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية وفايز المطيرى مدير عام المنظمة، وبمشاركة 21 دولة عربية يمثلها 16 وزير عمل عربى و4 رؤساء وفود و415 من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الغرف التجارية العربية ومنظمة العمل الدولية.

وأضاف سعفان: "نحن يجمعنا هدفا مشتركا ومصيرا واحدا، نتبادل التجارب، والرؤى والخطط والأفكار المتعلقة بقضايا العمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتى تحقق لأمتنا العربية النمو والازدهار والرخاء"، مشيرا إلى أن مؤتمر هذا العام يأتى فى ظروف استثنائية، فالعالم بأثره يعانى أزمات خطيرة تؤثر على مقدرات الشعوب بما يستوجب منا جميعا مشاركة واعية ورؤية عربية شاملة من أجل بناء مستقبل أمتنا العربية والعبور بشعوبنا العربية إلى بر الأمان.

وأوضح أنه سيتم خلال المؤتمر مناقشة عدة موضوعات مهمة يأتى فى مقدمتها تقرير المدير العام بعنوان (ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين)، مؤكدا أن التقرير سلط الضوء على أهمية دمج الشباب فى اقتصاديات ريادة الأعمال وتمكينهم فيها، ورسم ملامح الاستراتيجية العربية المنشودة لريادة الأعمال، واهتم بتطوير منظومة التعليم والتأهيل المهنى لصناعة رواد أعمال المستقبل، وتبنى ضرورة بناء قدرات ومهارات الشباب العربى لتمكينهم من تنفيذ مبادرات ريادية وابتكارية وابداعية، كما يناقش التقرير السبل الناجحة لسد الثغرات التى عمقها جائحة كورونا فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على تنميتها.

وأشار إلى أن ريادة الأعمال هى قاطرة النمو للاقتصاديات العربية خاصة وأن استغلال فرص التكامل العربى السانحة يعود بالنفع على كافة بلداننا العربية لما لديها من مقومات عديدة ومتنوعة، لعل أهمها توافر الأسواق المحلية الواعدة، والتجارة البينية الإقليمية، فضلا عن فرص التمويل المتاحة، وتوفر رأس المال المادى والبشرى فى بلدان أمتنا العربية.

ولفت إلى أن جدول أعمال المؤتمر هذا العام يتضمن بندين فنيين تم اختيارهما بدقة لتتماشى مع تقرير المدير العام لاستكمال النقاش التنموى البناء أولهما أثر التطور التكنولوجى على بيئة العمل، مشيدا باختيار هذا الموضوع حيث يأتى مواكبا لما يشهده العالم من أزمة تفشى كورونا وما فرضته تلك الأزمة من آليات حديثة فى علاقات العمل وأنماط تكنولوجية جديدة فى سوق العمل العربى والعالمى.

وتابع وزير القوى العاملة أن البند الثانى يأتى تحت عنوان (متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل) والذى جاء اختياره ليؤكد حاجتنا الماسة لإيجاد مزيد من فرص التشغيل التى تراعى تعزيز إنتاج السلع والخدمات الخضراء، وتضع حدا للتدهور البيئى، وتحقق بدورها ما نصبوا إليه من تنمية مستدامة قائمة على حماية دمج البعد البيئى بكافة محاورها.

وأكد أن كافة هذه المناقشات تمثل أداة فاعلة لإجراء مشاورات ثلاثية بناءة بين أطراف الإنتاج الثلاث، مثمنا جهود منظمة العمل العربية فى تحقيق ما ترنو إليه من أهداف، وما يقوم به مكتب العمل العربى من أعمال تعكس كافة القرارات والتوصيات الصادرة عن المنظمة فى شكل أنشطة تنفيذية رائدة تواكب التطورات العالمية، وتغطى كافة محاور قضايا العمل فى وطننا العربى.