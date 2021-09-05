جامعة الملك سلمان الدولية تقدم برامج دراسية حديثة مواكبة للعصر

تقدم الجامعات الأهلية الجديدة (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) برامج دراسية حديثة ومتطورة تُلبي احتياجات سوق العمل، وتعمل على تحسين جودة الخريجين، ويمكن التقديم في الجامعات الأهلية الجديدة من خلال موقع تنسيق الجامعات الأهلية https://admission.egypt-hub.edu.eg/ وتمتلك جامعة الملك سلمان الدولية إمكانات بشرية وتكنولوجية هائلة لتقديم خدمات تعليمية مُميزة.

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