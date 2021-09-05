الرئيس السيسي: صندوق تحيا مصر تحت مسؤوليتي المباشرة و«مفيش جنيه بيطلع كده»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة طمأنينة إلى أصحاب التبرعات بأن أموالهم بين أيادى أمينة، قائلا: "صندوق تحيا مصر تحت المسؤولية المباشرة ليا، يعنى الجنيه مبيطلعش كده، دى طبيعة عندى يعني صعبة قوى، لازم أصدق علشان الفلوس تطلع، علشان تبقوا مطمنين أن أموالكم إن شاء الله بين أيد أمينة يتم إنفقاها وفق دراسات وتصور للتخفيف من مشاكل وقسوة الحياة على الناس في مصر".
وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية أبواب الخير عن أمنيته فى أن تمتد أعمال الصندوق خارج مصر، قائلا: "نتمنى إن الصندوق يكون له أعمال بر تمتد خارج مصر إن شاء الله".
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