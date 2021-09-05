بعد تمكنهن من الهرب.. القبض على أب وثق بناته وعذبهن

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص أحد الأشخاص يقوم بإجراء حوار مع طفلتين ومضمونه قيام والدهما بتقييدهما بالسلاسل الحديدية وتعذيبهما، وتمكنهما من الهرب من المنزل واللجوء لأحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية.
وبالفحص تبين قيام والدهما "تاجر"، مقيم بدائرة مركز الإسماعيلية "من ذوي الاحتياجات الخاصة" بتقييد بناته الثلاث والتعدي عليهن بالضرب، وقد تمكنت اثنتين منهن من الهرب.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتم تحرير نجلته الثالثة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بهدف تأديبهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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