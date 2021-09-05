علاء عابد: صندوق دوت الخليج ساهم فى ترسيخ التكافل المجتمعي بين المصريين فى أروع صورة

/648817/علاء-عابد-صندوق-تحيا-مصر-ساهم-فى-ترسيخ-التكافل-المجتمعي-بين-المصريين-فى-أروع-صورة

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية الرسائل التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى للمصريين خلال مشاركته فى احتفالية أبواب الخير وفى مقدمتها رسالة الطمأنينة إلى أصحاب التبرعات بأن أموالهم بين أيادى أمينة، مضيفا : "صندوق دوت الخليج تحت المسؤولية المباشرة ليا، يعنى الجنيه مبيطلعش كده، دى طبيعة عندى يعني صعبة قوى، لازم أصدق علشان الفلوس تطلع، علشان تبقوا مطمنين أن أموالكم إن شاء الله بين أيد أمينة يتم إنفقاها وفق دراسات وتصور للتخفيف من مشاكل وقسوة الحياة على الناس في مصر".

دوت الخليج يرصد تعليق النائب علاء عابد بشأن مساهمات صندوق دوت الخليج

وأشاد النائب علاء عابد، فى بيان له اصدره اليوم باعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أمنيته فى أن تمتد أعمال الصندوق خارج مصر بقوله : "نتمنى إن الصندوق يكون له أعمال بر تمتد خارج مصر إن شاء الله".

صندوق دوت الخليج

وأشار النائب علاء عابد ، إلى أن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الجهد الذى يبذله صندوق دوت الخليج هو جهد منظم، مضيفا: "أد إيه واصل للناس الجهد ده، لأنه جهد منظم ومخلص وكبير، لما جينا نعمل صندوق دوت الخليج ونجمع فيه أموال تكون وسيلة إضافية لقدرة الدولة مع منظمات المجتمع المدني لتنظيم العمل الخيرى والتحديات اللى بتقابل الناس فى كل حتة فى مصر" ووصف النائب علاء عابد فكرة الرئيس السيسى بانشاء صندوق دوت الخليج بالعبقرية مؤكداً أن مؤسسة دوت الخليج اصبحت واحدة من اهم مؤسسات الدولة التى ترسخ مبدأ التكافل المجتمعي بين المصريين فى أروع صوره .

وطالب النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن تعطى أكبر اهتمام لتوجيه الرئيس السيسى عن وسيلة أخرى تضيف للصندوق أكثر،متابعا” من كده سواء من تبرعات الناس أو موارد نقدر نحشدها علشان فيه دور كبير في ظروف زى الظروف اللى بتمر بالمصريين، اد ايه محتاجين نسعد الناس ومحتاجين نطور أكثر من كده فى الممارسة..دخلنا في موضوع الإسكان وحاولنا نحل المسالة بشكل أفضل وحقق نجاح ومستمرين فيه.. واتكلمنا في المبادرات الصحية المختلفة وممكن الصندوق يساهم فيها ونجح فى مساعدة الغارمين بالمساهمة مع مؤسسات المجتمع المدني.. في الخير بنبقى عشمانين أكتر وكل ما تكون قدراتنا المالية كبيرة كل إما نقدر نعمل أكتر".

وناشد النائب علاء عابد جميع المصريين بالاهتمام برسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا”إننا على أعتاب الموجة الرابعة لفيروس كورونا، داعيا المصريين للانتباه للإجراءات الاحترازية، قائلا: "نخلى بالنا وحملة التطعيم نههض بيها بأكبر معدلات" مطالباً من المصريين الالتزام التام بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا