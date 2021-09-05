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لتأمين نهائي بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين 2021 .. استعدادات مكثفة من الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، اليوم الأحد، والتي تقام بالمضمار المنشيء حديثاً باستاد القاهرة الدولى أمام مجمع الاتحادات الرياضية، والتي انطلقت الأربعاء الماضي بمشاركة 40 دولة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل استعدادات أمنية مكثفة لتأمين نهائى بطولة العالم لدراجات المضمار بمصر

تأمين حفل الإفتتاح

وتمكنت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية في تأمين حفل الافتتاح، وتسهيل مهمة جميع المشاركين، فضلًا عن تأمين الوفود القادمة من الدول المشاركة في البطولة من كل بلد مثل «فرنسا وألمانيا وسويسرا وجنوب أفريقيا وأوغندا وماليزيا و النمسا وهولندا وكازاخستان والتشيك والولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا وأوكرانيا والدنمارك والبرتغال وايطاليا وكندا ونيوزيلاند والإمارات والسعودية والمغرب والجزائر والأردن وبوروندى و كوت ديفوار و ومالى والنيجر و السنغال وجنوب السودان إلى جانب مصر منظمة ومستضيفة البطولة.

المجموعة الأفريقية

جدير بالذكر نجحت المجموعة الأفريقية، في تأمين العديد من الأحداث الهامة مؤخرًا بينها بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 ، مما كشف عن قدرة مصر في تحقيق إنجازات في وقت رفضت فيه العديد من الدول إقامة مباريات في هذا التوقيت بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.