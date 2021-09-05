ابراهيم الديب : صندوق دوت الخليج كان له تأثير مباشر في حل أزمات واجهت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية

/648819/ابراهيم-الديب--صندوق-تحيا-مصر-كان-له-تأثير-مباشر-في-حل-أزمات-واجهت-الدولة-المصرية-خلال-الفترة-الماضية

قال النائب ابراهيم الديب عضو مجلس النواب، أن صندوق "دوت الخليج" منذ أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بانشاءه حقق انجازات عديدة علي المستوي الاجتماعي وتحقيق الإنجازات في المشاريع التي يتبناها، مشيرا إلي أن صندوق دوت الخليج نجح في تكثيف شراكتها مع الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادراته ومشاريعه لرفع وتخفيف المعاناة علي المواطنين .

صندوق دوت الخليج

وأكد الديب في تصريحات لتحيا مصر أن صندوق دوت الخليج له تأثير مباشر في حل أزمات واجهة الدولة المصرية مثل بداية ازمه كورونا، وحتي توفير اللقاح لغير القادرين، وكذلك القضاء علي فيروس سي بجانب المبادرات المجتمعية التي تبناها الصندوق ودفع ديون الغارمات مؤكدا علي أن صندوق دوت الخليج نجح منذ إنشائه في دوره المنوط به في وضع حلول عاجلة وسريعه للقضايا والأزمات التي تواجهها الدولة .

اليوم العالمي للعمل الخيري

واضاف عضو مجلس النواب ابراهيم الديب أننا شاهدنا كيف لصندوق دوت الخليج دور جوهري وأساسي في تنفيذ مشاريع تنموية ومجتمعية ضخمه تساعد الآلاف من الأسر الاولي بالرعاية على مستوى الجمهورية.

المجتمع المدني

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد خلال تفقده أكبر قافلة انسانية لدعم مليون أسرة ، أن المجتمع المصري مقدر لجهد ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص فى اطلاق المبادرات من خلال صندوق دوت الخليج، لافتا إلى أن الصندوق يعد وسيلة اضافية لقدرة الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لمواجهة التحديات فى المجتمع وتخفيف العبء عن المواطنين. جاء هذا خلال تفقد الرئيس السيسي صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة علي مستوي الجمهورية،فىة اطار احتفالية ابواب الخير، وذلك في اطار احتفالية ابواب الخير