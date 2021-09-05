المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن: سنعمل بلا هوادة سعيًا لتحقيق السلام

/648820/المبعوث-الأممي-الجديد-إلى-اليمن-سنعمل-بلا-هوادة-سعيا-لتحقيق-السلام

بعد فطرة من الركود طغت على المشهد اليمني، أعلن هانس جروندبرج، المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، اليوم الأحد، عن أنه سيبذل كل ما في وسعه للمساهمة في تحقيق سلام دائم وعادل في اليمن.

جروندبرج في أول رسالة

جاء ذلك في أول رسالة يوجهها "جروندبرج" إلى اليمنيين منذُ إعلان تعيينه مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة إلى اليمن، خلفاً للبريطاني "مارتن غريفيث".

وقال "جروندبرج" في رسالته "كما يعلم الكثير منكم، صرت محبًا لبلدكم الجميل على مدار العقد الماضي وأشعر نحوه بالاحترام مما زاد من صعوبة متابعة أحداث السنوات السبع الأخيرة".

وأضاف: "إنني أقبل هذه المسئولية بوعي كامل لحجم المهمة وتعقيدات الوضع والتحديات التي تنتظرنا".

وتابع: "مع ذلك، يمكنني أن أؤكد لكم إني سأبذل كل ما في وسعي للمساهمة في تحقيق سلام دائم وعادل في اليمن".

وقال المبعوث الأممي الجديد "سأكون أنا ومكتبي متاحين دائماً للاستماع إلى أولوياتكم وللاسترشاد بتطلعاتكم، سنعمل بلا هوادة سعياً لتحقيق السلام. وسنذكر جميع المعنيين بمسئوليتهم المشتركة نحو مستقبل اليمن".

واستطرد "أتطلع إلى تفاعلات تتسم بالصراحة، وتشمل الجميع، وتسودها الجدية في المقام الأول، مع النظراء اليمنيين والإقليميين والدوليين. معاً، يمكننا مساعدة اليمن لتغيير المسار نحو حل سلمي لهذا النزاع".

يبدأ مهامه

يبدأ المبعوث الأممي الجديد الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج مهام عمله اليوم، ومن المنتظر أن يحرك الدبلوماسي السويدي فترة من الركود التي طغت على المشهد اليمني منذ رحيل مارتن غريفيثس إلى وكالة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة.

ووفقاً لما نقلته الشرق الأوسط عن إزميني بالا، مديرة الاتصالات بمكتب المبعوث الأممي لليمن، فإن المبعوث سيدلي بإحاطة لمجلس الأمن في العاشر من سبتمبر الجاري، حول مرئياته ومستجدات الوضع.

يذكر أن المبعوث الأممي يمثل الأمين العام للأمم المتحدة في البلد الذي تُوكل إليه المهمَّة فيه وهو حلقة الوصل الأقرب بين أطراف النزاع والأمم المتحدة.

يستخدم الدبلوماسية التي تعد من مستلزمات العمل الذي يقوم به ويحظى بالحماية القانونية من خلال أحكام الميثاق ونصوص قواعد القانون الدولي العام.

وتندرج مهامه في سياق البحث عن حل متوافق عليه كما نصت قرارات مجلس الأمن وتحركات المبعوث الأممي تتم في إطار التسوية السلمية ومؤطرة بقرارات المجلس ذات الصلة.

التقريب بين وجهات النظر

وتنطوي مهامه دائما على مدخل رئيسي وهو السعي إلى التقريب بين وجهات النظر دون التدخل في النزاع لصالح طرف أو على حساب طرف آخر وإلا فإن مهمته مآلها الفشل وإذا وقع تجاوز لهذه الصلاحيات فمن حق البلد المعني رفض كل تجاوز لهذه الصلاحيات.

وكان مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، قال إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عين الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ مبعوثا خاصا له إلى اليمن، خلفا لمارتن غريفيثس.

دوت الخليج

ويخلف جروندبرج السيّد مارتن غريفيثس (المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية) الذي تم تعيينه وكيلا للأمين العام للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، حيث أعرب الأمين العام عن امتنانه له على التزامه وخدمته المتفانية.