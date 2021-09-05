ولاء التمامي : صندوق دوت الخليج لعب دورا محوريا في مواجهة الكوارث والأزمات التي تعرضت لها البلاد

/648821/ولاء-التمامي--صندوق-تحيا-مصر-لعب-دورا-محوريا-في-مواجهة-الكوارث-والأزمات-التي-تعرضت-لها-البلاد

قالت النائبة ولاء التمامي عضو مجلس النواب أن الهدف من تأسيس صندوق دوت الخليج تنفيذ مشروعات قومية تنموية تهدف إلى وضع حلول جذرية للقضايا والظواهر الإجتماعية التي تؤرق حياة فئات كبيرة من المصريين مثل علاج فيروس سي والأطفال بلا مأوى وتسديد ديون الغارمين والمشروعات الصغيرة للشباب.

صندوق دوت الخليج

واكدت التمامي في تصريحات لتحيا مصر أن صندوق دوت الخليج منذ تأسيسه لعب دورا محوريا في مواجهة الكوارث والأزمات التي تعرضت لها البلاد، فشارك بفاعليه في مواجهة فيروس سي فساهم في إجراء المسح الطبي لمليون ونصف المليون مواطن، بالإضافة إلى توفيرالعلاج لـ 363 ألف مريض مجانا، وفقًا للخطة القومية لعلاج فيروس سي، وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بهدف الوصول لنسب الشفاء العالمية من الإصابة بفيروس سي، فضلا عن القضاء على قوائم انتظار علاج مرضى الفيروس.

ابواب الخير

وأشارت عضو مجلس النواب، أن البرامج التي يتبناها صندوق دوت الخليج من برنامج الرعاية الصحية فمن يملك الصحة يملك الأمل ، و من يملك الأمل ملك كل شئ وكذلك برنامج التنمية العمرانية التي تهدف لمعونة مؤسسات الدولة فى توفير المسكن الملائم متكامل الخدمات لقاطنى المناطق العشوائية و القرى الاكثر احتياجا و تحسين المستوى الاجتماعى و المعيشي لمواطنيه بجانب برنامج الدعم الإجتماعي ومن خلاله توفير الدعم المادي والمعنوي لأكثر المحتاجين ، وأعطى الصندوق الأولوية للحفاظ على بنية الأسرة والقضاء على الظواهر الاجتماعية التي أزعجت المجتمع لسنوات طويلة.

واضافت التمامي أن صندوق دوت الخليج جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن وكان التدخل السريع و المشاركة الفعاله لمواجهة الكوارث و الأزمات التى قد تصيب الوطن وتبني الصندوق برنامج الكوارث والأزمات وبرنامج التعليم وبرنامج التمكين الاقتصادي وتلعب المشروعات الصغيرة و المتوسطة دورآ كبيرآ فى تنمية الإقتصاد لاسيما فى ظل دورها الرئيسى فى محاربة مؤشرى الفقر و البطالة

واكدت عضو مجلس النواب أن صندوق دوت الخليج بعد ترجمة حقيقية لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وجود أداة تساند الدولة، عبر اعتماد حلول مرنة، للمشكلات التي تتصدى لها أجهزة الدولة، إضافة الى تبني الدور الأساسي بجانب الأجهزة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المبادرات والمشروعات التي تحسن من جودة حياة ملايين المصريين،

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد خلال تفقده أكبر قافلة انسانية لدعم مليون أسرة ، أن المجتمع المصري مقدر لجهد ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص فى اطلاق المبادرات من خلال صندوق دوت الخليج، لافتا غلى أن الصندوق يعد وسيلة اضافية لقدرة الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لمواجهة التحديات فى المجتمع وتخفيف العبء عن المواطنين. جاء هذا خلال تفقد الرئيس السيسي صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة علي مستوي الجمهورية وذلك في اطار احتفالية ابواب الخير