/648822/مسحة-طبية--للزمالك-عقب-انتهاء-الراحة-السلبية-تفاصيل

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق سيخضع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا اليوم الأحد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستأنف الفريق تدريباته في الخامسة مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر الفارس الابيض، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للاعبين.

وأضاف أسامة أن المسحة الطبية تأتي للاطمئنان على جميع عناصر الفريق سواء لاعبين أو أجهزة فنية وإدارية، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية.

أعلن نادي الزمالك الإثنين الماضي، عن اول صفقاتة في الإنتقالات الصيفية الجارية، بالتعاقد مع عمر كمال لاعب فريق المصري البورسعيدي، بعقد لمدة 3 سنوات، وذلك في صفقة انتقال حر.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

حسم التعادل الإيجابي مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

فخر العرب.. أنس جابر تتأهل للدور الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.

قترب محمود شبانة مدافع نادي أسوان، للإنتقال إلي صفوف الزمالك، حيث وافقت علي انتقاله، إلي صفوف القلعة البيضاء، بعد العرض الذى تقدم به الأبيض فى الساعات الماضية لضم اللاعب، وذلك بعد الحصول على موافقة اللاعب الذى أبدى رغبته فى الانتقال إلى القلعة البيضاء.