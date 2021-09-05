مصطفي الكحيلي: السيسى يسعى من خلال صندوق دوت الخليج للقضاء على الفقر نهائيا فى مصر

/648824/مصطفي-الكحيلي-السيسى-يسعى-من-خلال-صندوق-تحيا-مصر--للقضاء-على-الفقر-نهائيا-فى-مصر

قال النائب مصطفى الكحيلى، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن فى أسيوط، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يسعى للقضاء على الفقر نهائيا فى مصر، وتحقيق الحياة الكريمة، والمعيشة الآدمية لكل أبناء الشعب المصرى، من خلال إطلاقه وتبنيه العديد من المبادرات، والمشروعات الخدمية العملاقة وتحفيز كل المساهمين فيها ودعمهم.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب مصطفي الكحيلي بشأن صندوق دوت الخليج

صندوق دوت الخليج

وأضاف الكحيلى فى بيان له صباح اليوم الأحد، أن احتفالية أبواب الخير التى حضرها الرئيس السيسى اليوم، جزء من تحقيق استراتيجية بناء الإنسان وتوفير الحياة الكريمة التى يتبناها الرئيس وتنفذها الدولة بناء على توجيهاته.

ابواب الخير

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والمواصلات بمجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس السيسى دائما بالأرقام والمعطيات دليل على أن الدولة المصرية تعرف جيدا طريق النجاح، وتحقيق ما يتم الترتيب له من أجل خدمة المواطن بدراسات مستفيضة وقرارارت حاسمة، وما يؤكد أيضا التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لتنظيم العمل الخيرى فى مصر.

ونوه أن الرئيس حريص على إعطاء كل ذى حق حقه، مثمنا توجيه السيسى الشكر لصندوق دوت الخليج ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الأعمال الذين يساهمون فى العمل الخيرى.

وقال الرئيس السيسي اليوم خلال تفقده أكبر قافلة انسانية لدعم مليون أسرة ،في اطار احتفالية ابواب الخير التي ينظمها صندوق دوت الخليج فى العاصمة الادارية الجديدةن أن المجتمع المصري مقدر لجهد ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص فى اطلاق المبادرات من خلال صندوق دوت الخليج، لافتا غلى أن الصندوق يعد وسيلة اضافية لقدرة الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لمواجهة التحديات فى المجتمع وتخفيف العبء عن المواطنين.