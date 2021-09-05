/648825/الدفع-بـ-5-سيارات-إطفاء-للسيطرة-على-حريق-داخل-مخزن-كاوتش-بالمرج

قررت نيابة المرج الجزئية، اليوم الأحد، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل مخزن كاوتش بالمرج في القاهرة، وأخطرت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات بشأن الحريق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق داخل مخزن كاوتش في المرج

الدفع بـ 5 سيارات

وكان تلقى غرفة عمليات قسم شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغ يفيد بنشوب حريق داخل مخزن كاوتش فى المرج، وعلى الفور انتقل رجال مباحث قسم شرطة المرج برئاسة المقدم حسين خيري والحماية المدنية إلى مكان البلاع، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وعلى الفور تمت السيطرة عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

في سياق اخر تلقى مرفق إسعاف أسوان، بقيادة الدكتور محمد الدخيلي، مدير المرفق، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل كانت متجهة إلى مقام الشيخ أبو الحسن الشاذلي في محافظة البحر الأحمر، على طريق «العلاقي - أبو الحسن الشاذلي»، جنوب شرق محافظة أسوان، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف للتعامل السريع مع الواقعة.

أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة في أسوان

وأتضح انه نتيجة للحادث، لقي شخص مصرعه يُدعى «شعبان م.»، 30 سنة، وإصابة 3 آخرين هم: «عرفة ع. ع.»، 29 سنة، مصاباً بكسر في الساق اليسرى، وجرح بذات القدم، و«هشام ش. س.»، 30 سنة، مصاباً بخلع في الكتف الأيسر وكدمات متفرقة، وشخص آخر، لم يستدل على بياناته، مصاباً بكدمات متفرقة في الجسم.

تم تحرير محضر شرطي بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق، والتى أمرت بانتداب لجنة من المرور لكتابة تقرير حول الواقعة.