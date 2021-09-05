/648826/الأردن-تستضيف-وزراء-طاقة-مصر-وسوريا-ولبنان

في إطار سعيها لحلحلة الأزمة اللبنانية الخاصة بشح الوقود، وبعد موافقتها على نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر أراضيها، أعلنت المملكة الأردنية، اليوم الأحد، أنها سوف تستضيف الأربعاء المقبل، وزراء الطاقة من دول مصر ولبنان وسوريا، بهدف مناقشة سبل نقل الغاز المصري إلى لبنان وذلك عبر الأراضي الأردنية.

المملكة تستضيف الوزراء

وذكر بيان لوزارة الطاقة الأردنية أن المملكة "تستضيف، يوم الأربعاء المقبل، في العاصمة عمان، كلا من وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية ووزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية ووزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية لبحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن".

نصري الخوري

وأكد رئيس المجلس السوري اللبناني الأعلى نصري الخوري، أمس السبت، أن دمشق رحبت بطلب لبنان نقل الغاز المصري والكهرباء من الأردن عبر سوريا، موضحا أنه تم وضع الخطوات الفنية وتعيين فريق مشترك لمناقشة القضايا المتعلقة بالعملية.

ويرتبط كل من دمشق وبيروت والقاهرة وعمان، باتفاقية نقل الغاز المصري إلى لبنان المصري، مرورا بسوريا والأردن عبر خط الغاز العربي، إلا أن مصر أوقفت ضخ الغاز قبل عقد من الزمن.

ويصل طول خط الغاز العربي لنحو 1200 كم، بقدرة نقل تزيد عن 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، وقد تم إنشاؤه في مطلع القرن الحالي، إلا أن الجانب المصري ما لبث أن أوقف الضخ التجريبي في الخط عام 2011، عقب الأحداث التي عصفت بالمنطقة.

مصر والأردن والعراق

وأعلن كل من مصر والأردن والعراق العمل على إعادة تأهيل خط الغاز العربي، لتصدير الغاز المصري إلى دول المشرق العربي سوريا ولبنان والأردن، ومنها إلى أوروبا عبر تركيا، الأمر الذي يؤشر إلى أبعاد سياسية معقدة، نظرا للظروف التي تكتنف العلاقات الإقليمية بين دول المنبع والمرور وحتى المصب.