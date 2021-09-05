الرئيس السيسي: «صندوق دوت الخليج أنا مسؤول مباشر عنه وكل جنيه بيتصرف للتخفيف على الناس»

/648828/الرئيس-السيسي-صندوق-تحيا-مصر-أنا-مسؤول-مباشر-عنه-وكل-جنيه-بيتصرف-للتخفيف-على-الناس

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تفقد اكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية ، في اطار احتفالية " أبواب الخير " ، مع عدد من المسؤولين ، ورئيس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي ، رسالة إلى اصحاب التبرعات بصندوق دوت الخليج، بأن اموالهم في أيدي أمينة".

الرئيس السيسي: تبرعات الصندوق في أيد أمينة

وقال الرئيس السيسي:" صندوق دوت الخليج تحت المسؤولية المباشرة ليا، يعنى الجنيه مبيطلعش كده، دى طبيعة عندى يعني صعبة قوى، لازم أصدق علشان الفلوس تطلع، علشان تبقوا مطمنين أن أموالكم إن شاء الله بين أيد أمينة يتم إنفقاها وفق دراسات وتصور للتخفيف من مشاكل وقسوة الحياة على الناس في مصر".

دوت الخليج

واستطرد الرئيس السيسي:" نتمنى إن الصندوق يكون له أعمال بر تمتد خارج مصر إن شاء الله".

هذا وأكد الرئيس السيسي اليوم خلال تفقده أكبر قافلة انسانية لدعم مليون أسرة ، أن المجتمع المصري مقدر لجهد ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص فى اطلاق المبادرات من خلال صندوق دوت الخليج، لافتا غلى أن الصندوق يعد وسيلة اضافية لقدرة الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لمواجهة التحديات فى المجتمع وتخفيف العبء عن المواطنين.

جاء هذا خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة علي مستوي الجمهورية وذلك في اطار احتفالية ابواب الخير"