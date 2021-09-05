/648830/أشرف-صبحي-يحضر-مؤتمر-لبطولة-العالم-للخماسي-الحديث-صور

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الاحد، إلى مؤتمر بطولة العالم لخماسي الحديث للشباب والناشئين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أرقام أحمد الجندي في الخماسي الحديث

٢٠١٧ : بطولة العالم تحت١٩ سنة ناشئين

٢٠١٨ : بطولة العالم تحت ١٩ سنة ناشئين

٢٠١٨ : بطولة العالم للجامعات

٢٠١٨ : بطولة العالم للشباب

٢٠١٨ : أولمبياد الشباب

٢٠١٩ : جولة كأس العالم كبار بالقاهرة

٢٠١٩ : جولة كأس العالم كبار بالمجر

٢٠١٩ : بطولة العالم للشباب

٢٠٢١ : بطولة العالم للكبار

٢٠٢١ : بطولة العالم للشباب

٢٠٢١ : فضية أولمبياد طوكيو

مشوار أحمد الجندي في طوكيو 2020

حصد الجندي 208 نقطة في رياضة السلاح، وحصل على 316 نقطة في السباحة، ثم على 284 نقطة في رياضة الفروسية.

وفي رياضة الجري+الرماية بالليزر، حصل الجندي على 668 نقطة متفوقا على نفسه، ليرتقي إلى المركز الثاني في إنجاز تاريخي.

الميدالية رفعت رصيد مصر إلى إلى 38 ميدالية متنوعة في تاريخ الأولمبياد.

وتعد الفضية هي الـ 11 الفضية لمصر، بجانب 7 ذهبيات، و19 برونزية.

وأصبحت رياضة الخماسي الحديث هي الرياضة الثامنة تاريخيا التي تحصد فيها مصر ميداليات تاريخيا.

بالرغم من صغر سنه.. أحمد الجندي يتوج بأول فضية

نجح الفرعون المصري أحمد الجندي بتحقيق الفوز بالميدالية الفضية في منافسات الخماسي الحديث بأوليمبياد طوكيو، ومنح الجندي مصر أول ميدالية فضية في دورة طوكيو.

وبسن 21 عام حصد الفرعون الصغير أحمد الجندي اول ميدالية، في منافسات الخماسي الحديث، في الأولمبياد، وكاول عربي وإفريقي يحصد ميدالية فضية في ألعاب الأولمبياد.

حل أحمد الجندي في منافسات السباحة، في المركز الثالث عشر مكرر بعد تحقيق 208 نقطة، عقب الفوز في 18 مباراة وخسارة 17.

وتعتبر ميدالية الجندي اول ميدالية فضية لمصر في دورة أولمبياد طوكيو، ليضيف أول فضية، وخامس ميدالية للبعثة المصرية في طوكيو.