محتويات أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها الرئيس السيسي، اليوم لرعاية مليون أسرة من صندوق دوت الخليج

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة علي مستوي الجمهورية وذلك في اطار احتفالية ابواب الخير" ،التي ينظمها صندوق دوت الخليج، وتضمن القافلة، كرتونة مواد غذائية ، وجهاز عروسة، وقطع ملابس، ومراتب تاكي وفاكهة ومكرونة، غضافة غلى أجهزة غسيل كلوي وحضانات، ومستلزمات عزل،

دوت الخليج يرصد محتويات اكبر قافلة انسانية لدعم مليون اسرة

وبعث الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تفقد اكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، مع عدد من المسؤولين ، ورئيس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي ، رسالة إلى اصحاب التبرعات بصندوق دوت الخليج، بأن اموالهم في أيدي أمينة".

صندوق دوت الخليج

وقال الرئيس السيسي:" صندوق دوت الخليج تحت المسؤولية المباشرة ليا، يعنى الجنيه مبيطلعش كده، دى طبيعة عندى يعني صعبة قوى، لازم أصدق علشان الفلوس تطلع، علشان تبقوا مطمنين أن أموالكم إن شاء الله بين أيد أمينة يتم إنفقاها وفق دراسات وتصور للتخفيف من مشاكل وقسوة الحياة على الناس في مصر".

ابواب الخير

وقال الرئيس السيسي اليوم خلال تفقده أكبر قافلة انسانية لدعم مليون أسرة ، أن المجتمع المصري مقدر لجهد ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص فى اطلاق المبادرات من خلال صندوق دوت الخليج، لافتا غلى أن الصندوق يعد وسيلة اضافية لقدرة الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لمواجهة التحديات فى المجتمع وتخفيف العبء عن المواطنين.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن احتفالية ابواب الخير التي ينظمها صندوق دوت الخليج بالعاصمة الادارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي ٥ مليون مواطن في اطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.