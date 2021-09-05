عاجل.. السيسى يتفقد منشآت العاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء تواجده صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور احتفالية "أبواب الخير"، على تفقد بعض منشآت العاصمة الادارية، ومنها دار الأوبرا الجديدة بمدينة الفنون والثقافة، حسبما أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية.





وتعد "دار الأوبرا" فى العاصمة الإدارية هى الأكبر من نوعها فى الشرق الأوسط، حيث تضم قاعة رئيسية تصل سعتها 3.500 فرد، مقامة وفقاً لأحدث التقنيات الهندسية من إضاءات تخصصية، وأنظمة صوتية، إلى جانب مسرح للموسيقى يصل سعته إلى 1.300 فرد، مؤهل وفقاً للمعايير الدولية لاستقبال الحفلات الموسيقية العالمية. كما تضم مسرحا للدراما والأداء الحركى يتسع لـ 700 فرد، وذلك فى إطار طراز معمارى فريد وثرى.

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