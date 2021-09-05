وزير النقل يشهد حفل تخرج أول دفعة من فنيي السكة الحديد...

1. تخرج هذه الدفعة يأتي في إطار تنفيذ خطة تطوير والارتقاء بالعنصر البشري بالهيئة التي وجهت بها القيادة السياسية

2. تخرج هذه الدفعة من الفنيين يمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال العمالة الفنية المؤهلة والمدربة بالسكة الحديد

شهد الفريق مهندس /كامل الوزير - وزير النقل حفل تخرج أول دفعة من فنيي السكة الحديد من معهد ضباط الصف المعلمين بإجمالي (1000) فني بعد أن أنهوا البرنامج التدريبي بالمعهد لمدة 6 شهور والذي اشتمل على تدريب انضباطي وسلوكي وفني بمعرفة متخصصين بالقوات المسلحة ومهندسي السكة الحديد وجاءت تخصصات الخريجين متمثلة في (م. قائد قطار-فني ميكانيكا-فني كهربائي-فني مناورة-فني براد-فني صيانة سكة-فني حركة وبلوك-فني مزلقان-مشرف قطار-صراف تذاكر) وجاء توزيعهم كالتالي ( 980 أصحاء ذكور – 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة - 15 فتاة للعمل صرافين تذاكر)

هذا وقد اكتسب الطلبة (المتدربون) بمعهد ضباط الصف العديد من المهارات التي اشتملت على ( تنظيم الوقت والانضباط وإتقان العمل وتقويم السلوك العام - رفع معدل كفاءة اللياقة البدنية من خلال برامج التأهيل الرياضي - التعرف على الدولة المصرية وحجم المشروعات الخدمية المقدمة للشعب المصري - التعرف على المؤسسة العسكرية ودورها الوطني كما تم تدريبهم فنياً على أحدث الطرق المستخدمة في أعمال صيانة الوحدات المتحركة من عربات و جرارات ونظم الإشارات وخطوط السكك الحديدية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة بواسطة أفضل مهندسي الهيئة

وفي بداية كلمته قدم الفريق مهندس كامل الوزير الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تصديق سيادته على تعيين وتدريب هذه الدفعه كما توجه بالشكر للقوات المسلحه لقيامها بتدريبها وكذلك وجه

التهنئة لطلبة الدفعة بمناسبة تخرجهم من معهد ضباط الصف للقوات المسلحه وطالبهم ببذل اقصى الجهد للعمل على الارتقاء بمرفق السكه الحديد، كما قام السيد الوزير بتكريم اوائل الخريجين من الدفعة 1 فنيين سكة حديد وبعدها قام طلبة الدفعة باداء القسم بالمحافظة على المرفق وبذل الجهد ومحاربة الفساد

وأشار وزير النقل إلى أن تخرج هذه الدفعة يأتي في إطار تنفيذ خطة تطوير والارتقاء بالعنصر البشري بالهيئة التي وجهت بها القيادة السياسية وان تخرج هذه الدفعة من الفنيين من معهد ضباط الصف المعلمين يمثل نقة نوعية كبيرة في مجال العمالة الفنية المؤهلة والمدربة بالسكة الحديد وستشكل قوة دفع هائلة في العمل الفني بالهيئة لافتاً إلى أن فخامة الرئيس قد صدق على البدء في إجراءات تعيين (250) مهندس و (750) تكنولوجي و(1500) فني تخصصات مختلفة لخدمة مشروعات الجر الكهربائي العملاقة التي يتم تنفيذها مثل (المونوريل-القطار الكهربي السريع )

مضيفاً انه يتم اختيار العناصر المتقدمة وفقاً لأعلى معايير الاختيار والانتقاء

وأوضح الوزير انه الى جانب تخريج هذه الاجيال الجديدة فانه بالتوازي يتم الارتقاء بالعنصر البشري الحالي للسكة الحديد وفق خطة شاملة تعتمد مرتكزاتها على عدة محاور، منها خلق بيئة عمل مناسبة، وحل المشكلات الإدارية كافة، وتحقيق العدالة بين كل الموظفين واستمرار تنفيذ الدورات التعليمية والتثقيفية والسلوكية لهم وذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية.