الشامسي : إدانة الاعتداءات على الشعب الفلسطيني ودعمه المتواصل لإقامة دولته المستقلة...

في كلمته في افتتاح الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد بالقاهرة - دولة المقر-، ويستمر المؤتمر حتى 12 سبتمبر الجاري ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رحب محمد بطي الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية فى بداية كلمته -متحدثا باسم مجلس الإدارة- بوزير القوى العاملة محمد سعفان رئيس المؤتمر فى الدورة الحالية، والأمين العام لجامعة الدول العربية ومدير عام المنظمة ، والحضور ، من ممثلي أطراف الإنتاج فى الوطن العربي ، كما تقدم بالشكر والامتنان والتقدير إلى جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا لاحتضانها الدورة الحالية من المؤتمر ، وتقديم التسهيلات لانجاحها والرعاية الكاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات هذا المؤتمر، متمنياً للجميع طيب الإقامة والمشاركة الفعالة .

وقال الشامسي : إن هذا المؤتمر ينعقد بعد عام كامل عانت فيه البلدان العربية والعالم من جائحة كورونا وما فرضته على البلدان العربية من تحديات ، وفقنا الله فى التغلب عليها فى بلداننا والتصدي لها والاجتماع من جديد ، كما تشرفت حكومة الكويت باستضافة هذا المؤتمر فى دورته الأخيرة ، مقدما الشكر والتقدير للزملاء على التعاون المثمر فيها ، والتى أدت إلى نجاحه تلك الدورة ، والدور المتميز الذي قام به مدير عام المنظمة والذى قدم كل العون والمساعدة التى لولاها لما آل الأمر للنجاح الذى وصل إليه.

وأكد الشامسي أن المجلس قام خلال الفترة السابقة بالعديد من الأعمال منها ، دورتين حضوريتين ودورتين عن بعد ، وتم مناقشة الأنشطة والفعاليات التي قامت بها المنظمة من أجل صالح طرفي العملية الانتاجية ، وتم مناقشة عدد من القضايا المهمة ، اجتماعا للجنة الحريات النقابية ، ولجنة الخبراء القانونين ، كما ناقش المجلس كذلك تصورات تنفيذ قرارات المؤتمر فى دوراته السابقة وبحث الموقف المالي للمنظمة من حيث المتأخرات والمتحصلات عن عام 2019 2020 .

وأشار الشامسي إلى أنه تم مناقشة تقارير عن عمال وشعب فلسطين ما يعانيه من جراء الممارسات الإسرائيلية الغاشمة ، وأدان المجلس الاعتداءات على الشعب الفلسطيني ، ودعمه المتواصل فى سعيه حتى يقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .