درع العمل العربية لـ ”سعفان” و”أبو الغيط” و”الدويهي” لجهودهم البارزة فى خدمة...

في ختام الجلسة الافتتاحية للدورة 47 لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد بالقاهرة - دولة المقر-، ويستمر المؤتمر حتى 12 سبتمبر الجاري ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أهدي فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية درع المنظمة ، إلى كل من : وزير القوى العاملة محمد محمود سعفان ، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، ومحمد بطي الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية ، ولمياء الدويهي رئيس الدورة ٤٦ من مؤتمر العمل العربي، وممثل رئيس مجلس إدارة المنظمة عن دولة الكويت ، تثمينا ً لجهودهم البارزة فى إنجاح أعمال المنظمة ، وخدمة مجتمع العمل العربي المشترك.
كما أهدى عيسى حيدر مراد ممثل مجلس الأعيان الأردني ، درع المجلس للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، وفايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية .
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