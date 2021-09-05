مصر تدين الهجوم الإرهابي الغادر الذى وقع مساء أمس بمحافظة كركوك بالعراق

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم ٥ سبتمبر الجارى، الهجوم الإرهابي الغادر الذى وقع مساء أمس بمحافظة كركوك، و أسفر عن وفاة وإصابة عدد من قوات الشرطة العراقية الباسلة.

وتتقدم مصر، حكومة و شعبًا، بخالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة و شعب العراق الشقيق، ولذوى الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

هذا، و تؤكد مصر تضامنها الكامل مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره، واستئصال آفة الإرهاب البغيضة من كافة ربوعه، مؤكدة ثقتها فى أن مثل تلك الأعمال الدنيئة لن تزيد العراق الشقيق إلا إصرارًا على دحر الإرهاب وداعميه.