/648837/السيسي-يتفقد-مبني-دار-الأوبرا-بالعاصمة-الإدارية-الجديدة

اوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص اثناء تواجد سيادته صباح اليوم بالعاصمة الادارية الجديدة لحضور احتفالية ابواب الخير علي تفقد بعض منشآت العاصمة الادارية ومنها دار الاوبرا الجديدة بمدينة الفنون و الثقافة والتي تعد اكبر دار اوبرا في الشرق الاوسط حيث تضم قاعة رئيسية تصل سعتها ٣٥٠٠ فرد مقامة وفقاً لاحدث التقنيات الهندسية من إضاءات تخصصية و أنظمة صوتية الى جانب مسرحاً للموسيقي يصل سعته الي ١٣٠٠ فرد مؤهل وفقاً للمعايير الدولية لاستقبال الحفلات الموسيقية العالمية بحانب مسرحا للدراما و الأداء الحركي يتسع ٧٠٠ فرد، وذلك في اطار طراز معماري فريد وثري.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تفقد الرئيس السيسي لمبني الاوبر بالعاصمة الادارية الجديدة

صندوق دوت الخليج

أكد الرئيس السيسي خلال تفقده أكبر قافلة انسانية لدعم مليون اسرة فى غطار احتفالية ابواب الخير، أن الدولة تعمل على تحقيق اعلي معدلات تطعيم ضد كورونا للوصول للمناعة الجماعية فى اسرع وقت.

وقال الرئيس السيسي اليوم خلال تفقده أكبر قافلة انسانية لدعم مليون أسرة ، أن المجتمع المصري مقدر لجهد ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص فى اطلاق المبادرات من خلال صندوق دوت الخليج، لافتا غلى أن الصندوق يعد وسيلة اضافية لقدرة الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لمواجهة التحديات فى المجتمع وتخفيف العبء عن المواطنين.

جاء هذا خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة علي مستوي الجمهورية وذلك في اطار احتفالية ابواب الخير"

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن احتفالية ابواب الخير التي ينظمها صندوق دوت الخليج بالعاصمة الادارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي ٥ مليون مواطن في اطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.