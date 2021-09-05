/648829/في-ظروف-غامضة--العثور على-جثة-عجوز-وزوجته-داخل-منزلهما-بالبحيرة

عثر أهالي منطقة طور سيناء بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، على جثة عجوز وزوجته في حالة تحلل داخل منزلهما، في ظروف غامضة، وعلى الفور تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة عجوز وزوجته في حالة تحلل داخل منزلهما في البحيرة

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل العثور على جثة مسن وزجته عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من أهالي منطقة شارع طور سينا بمدينة دمنهور ، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل المجاورة في المنطقة.

و انتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص أتضح وجود صاحب المنزل وزوجته في حالة تحلل داخل المنزل، ومرت على وفاته ما يقرب من 5 أيام، ما أدى إلى انبعاث رائحة كريهة من منزله، تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق اخر تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إشارة من المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بالعثورعلى طفل رضيع، يبلغ من العمر الـ 3 أيام، مجهول الهوية داخل مدخل منزل بجوار مسجد اللواء بمدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا.

كاميرات المراقبة

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية بوحدة مباحث نجع حمادي، أن كاميرات المراقبة الموجودة في الشارع، وأتضح أن سيدة ترتدي كمامة، قد ألقت الطفل داخل مدخل المنزل وفرت هاربة، وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

العثور على طفل رضيع

وكان قد عثر الأهالي في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، منذ أيام، على جثة طفل داخل صندوق قمامة أمام مسجد الفتح بمنطقة 15 مايو بمدينة نجع حمادي، فيما باشرت الأجهزة الأمنية لتولي التحقيقات اللازمة.