خالد الغندور: عمرو اديب استضاف ميسي وكريستيانو واخيراً شيكابالا «كده يبطل اعلام »

/648833/خالد-الغندور-عمرو-اديب-استضاف-ميسي-وكريستيانو-واخيرا-شيكابالا-كده-يبطل-اعلام

حل محمود عبدالرازق شيكابالا ضيفا في برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة mbc masr 1.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وكتب خالد الغندور عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:” عمرو اديب استضاف ميسي وكريستيانو و موصلاح واخيراً شيكبالا وكده ممكن يبطل اعلام بعدها”.

وقال شيكابالا: “لو الأندية بتفوتلنا كنا احنا هنبقى عندنا 42 دوري وهما 13 فقط”.

وكشف عن مشكلته مع ميدو قائلا: “ميدو تحدث بشيئ لم يعجبني فقمت بالرد عليه بنفس الاسلوب ولكن تصالحنا لأننا عشرة عمر”.

وصرح ميدو: “أبهرني مسنوى حمزة المثلوثي، لأنه بالرغم من انتقاده من قبل الجماهير تمكن من تطوير مستواه”.

وتابع: “جماهير الزمالك بتفهم كورة وعندما تتحدث معهم سيكلموك بواقعية وبفهم ومش هيكلموك بكلام من الستينات”.

وأضاف: “لو الناس المسؤولة عن الكورة قامو بالجلوس معي ومعرفة مشكلتي مع جمهور الأهلي سيتحل كل شيئ، وأنا ذهبت للنادي الأهلي عندما حدثت أحداث بورسعيد”.

الأهلي

واستكمل: “جميع مدربي النادي الأهلي يتحدثوا عني بشكل لائق، لأنهم يتعاملون مع اللاعب كأنسان، وأطلب من اتحاد الكورة أن يأخذ لي حقي ولو لمرة واحدة”.

وزاد: “هناك الكثير من لاعبو الأهلي أصدقاء لي، مثل محمد مجدي قفشة وحسام غالي وعماد متعب وحسام عاشور قبل رحيلة، ولم أشاهد لأي مباراة للنادي الأهلي لأنني لن أتحمل ما أشاهده لانه من الممكن حدوث أشياء غريبة في المباراة”.

نتيجة مباراة الزمالك أمام البنك

حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.