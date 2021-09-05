/648835/إصابة-شاب-بعدما-صدمته-سيارة-أثناء-عبوره-شارع-جسر-السويس

إصيب شخص بعدما صدمته سيارة تاكسي أثناء عبور شارع جسر السويس أمام بوابة 5 نادي الشمس، اليوم الأحد، وتم نقله إلى المستشفى لتلاقي العلاج اللازم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة شاب بعدما صدمته سيارة تاكسي أثناء عبور شارع جسر السويس

وكانت تلقت غرفة عمليات شرطة بالقاهرة، بلاغا من المواطنين يفيد بوقوع حادث مرورى بطريق جسر السويس تجاه الألف مسكن أمام بوابة 5 نادي الشمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث برئاسة باهر المشلاوي لمكان الواقعة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى لتلاقي العلاج اللازم .

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص صدمته سيارة، ما نتج عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلاقي العلاج اللازم، وتحفظ رجال المباحث على قائد السيارة، وتم اقتياده إلى قسم عين شمس، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق اخر لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون في إصابات مختلفة، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل على أحد الطرق بجنوب شرق محافظة أسوان، كانت في طريقها إلى مقام وضريح «أبو الحسن الشاذلي»، بمحافظة البحر الأحمر.

ترجع تفاصيل عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان، بقيادة الدكتور محمد الدخيلي، مدير المرفق، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل كانت متجهة إلى مقام الشيخ أبو الحسن الشاذلي في محافظة البحر الأحمر، على طريق «العلاقي - أبو الحسن الشاذلي»، جنوب شرق محافظة أسوان، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف للتعامل السريع مع الواقعة.

أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة في أسوان

وأتضح انه نتيجة للحادث، لقي شخص مصرعه يُدعى «شعبان م.»، 30 سنة، وإصابة 3 آخرين هم: «عرفة ع. ع.»، 29 سنة، مصاباً بكسر في الساق اليسرى، وجرح بذات القدم، و«هشام ش. س.»، 30 سنة، مصاباً بخلع في الكتف الأيسر وكدمات متفرقة، وشخص آخر، لم يستدل على بياناته، مصاباً بكدمات متفرقة في الجسم.

تم تحرير محضر شرطي بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق، والتى أمرت بانتداب لجنة من المرور لكتابة تقرير حول الواقعة.

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