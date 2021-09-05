صبورة السيد: صندوق دوت الخليج يعكس حقيقة رؤية الرئيس السيسي في الاهتمام بالمواطن

/648836/صبورة-السيد-صندوق-تحيا-مصر-يعكس-حقيقة-رؤية-الرئيس-السيسي-في-الاهتمام-بالمواطن

ثمنت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، القافلة الإنسانية لرعاية مليون أسرة علي مستوي الجمهورية، والتي في إطار احتفالية أبواب الخير، موضحة أن صندوق دوت الخليج، والذي تأسسَ عام 2014 من أجل تنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية قومية، كان هدفه معالجة القضايا الاجتماعية والمشاكل التي يعاني منها جموع المصريين.

رسالة طمانة من الرئيس السيسي

وأشادت النائبة صبورة السيد في بيان لها اصدرته اليوم الأحد، برسالة الطمأنينة التي بعثها الرئيس السيسي لطمأنةأصحاب التبرعات بأن أموالهم بين أيادى أمينة، موضحا أن هذه الرسالة جاءت من أجل التاكيد على أن الاموال الذين يقومون بالتبرع بها في أيد أمينة، حتى لا يكون في قلوبهم اي ذرة شك تجاه الجهات التي تذهب إليها هذه الأموال.

وأشارت عضو مجلس النواب، الدكتورة صبورة السيد، أن صندوق دوت الخليج يعد ترجمة حقيقية لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أنه يعد من ضمن الامور التي توفر حلول سريعة للازمات والكوارث التي قد تحدث، فضلا عن دوره في تحسين جودة حياة المصريين، وتوفير حياة كريمة لهم .

هذا وأكد الرئيس السيسي اليوم خلال تفقده أكبر قافلة انسانية لدعم مليون أسرة ، أن المجتمع المصري مقدر لجهد ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص فى اطلاق المبادرات من خلال صندوق دوت الخليج، لافتا غلى أن الصندوق يعد وسيلة اضافية لقدرة الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لمواجهة التحديات فى المجتمع وتخفيف العبء عن المواطنين.

جاء هذا خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة علي مستوي الجمهورية وذلك في اطار احتفالية ابواب الخير".

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن احتفالية ابواب الخير التي ينظمها صندوق دوت الخليج بالعاصمة الادارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي ٥ مليون مواطن في اطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.

اليوم العالمي للخير

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أن صندوق دوت الخليج نفذ لإنشاء مشروعات تعالج الحالات الاجتماعية الحرجة وتحسين حياة القري الأكثر احتياجا ، لافتا غلى أن الصندوق يتبني 6 محاور يعمل عليها ومنها الصحية مثل مبادرة ضمور العضلات للاطفال، والتنمية العمرانية وتطوير العشوائيا ت وتنفيذ برامج بديلة ، إضافة إلى الدعم الاجتماعي من خلال مبادرة اطفال بلا مأوي ومصر بلا غارمين، والازمات والكوارث ،فضلا عن دعم التعليم من خلال جامعة زويل للتكنولوجيا وبرنامج تأهيل الشباب للقيادة ، مؤكدا أنه على مدار سنوات عمل الصندوق السبعة تضافرت تبرعات المواطنين.