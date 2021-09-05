/648838/تعرف-على-موعد-طرح-ألبوم-شيرين-عبد-الوهاب-الجديد

أكد المطرب حسام حبيب أن زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب علي وشك طرح ألبومها الجديد، وكشف عن ذلك خلال حفلها الذي أقيم أمس السبت، مشيرًا أنها انتهت من تحضير الألبوم.

دوت الخليج يكشف موعد طرح ألبوم النجمة شيرين عبد الوهاب الجديد.

موعد طرح ألبوم شيرين عبد الوهاب

فقال حسام حبيب: "ألبوم شيرين خلاص الأغاني كلها خلطانة ونازل قريب"، أما عن أعماله فأوضح أنه لن يطرح ألبوم كامل، لكنه سيطرح عدد من الأغاني السنجل، مشيرًا إلى أن انتهى من 5 أغاني حتى الآن.

ومن جانبها، حرصت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على الاعتذار لجمهورها ومحبيها عن عدم تألقها بأعلى مستوى في حفلها بجدة الذي الذي أحيته يوم الخميس الماضي الموافق 2 من شهر سبتمبر الجاري.

شيرين عبد الوهاب تكشف كواليس حفلها بجدة

وأوضحت شيرين خلال لقائها مع برنامج «ET بالعربي» أن عدم تألقها بالحفل كما تعود الجمهور عليه يرجع إلى توترها بسبب مرض والدتها، الذي أثر على أدائها.

فقالت: "أنا بعتذر عن الحفلة اللي فاتت كنت متوترة.. لكن الجمهور عارف الظروف والحالة الصحية لوالدتي، انتو مقصرتوش وألف شكر لدعواتكم، ويارب أكون قدرت النهاردة قد المستوى المطلوب، وشكرا لكم يا حبايب قلبي ألف شكر".

شيرين عبد الوهاب تتعرض لموجة من الانتقادات بسبب حفلها بجدة

هذا وقد تعرضت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب لموجة من الانتقادات اللازعة بسبب أداءها في الحفل الذي أحيته ، بجدة، حيث أن جمهورها لاحظ ضعف صوتها وردائته كما انتقد مظهرها بالكامل من ملابس وميكاب.

الجمهور غير راضي عن شيرين في حفلها بجدة

فعلق أحدهم قائلًا: "صوتها طالع بالعافية، واضح إنها مش مبسوطة ومش دي شيرين اللي نعرفها.. حسيتها تغني من بطنها"، والأخير كتب: "مش شيرين اللي نعرفها لا في اللبس ولا في الصوت ولا حتى الميك أب"،" شيرين فيها حاجة مش مظبوطة»، «ليه صوتها كدا".

شيرين عبد الوهاب تصل أراضي جدة

و استقبل مطار جدة شيرين عبد الوهاب، صباح الأربعاء، الموافق 1 سبتمر، لإحياء حفلتين بالسعودية، ومن المقرر إحياء الحفلة الأولى لشيرين اليوم الخميس في جدة، والحفل الثاني يوم 4 سبتمبر بمدينة الدمام.

شيرين تروج لحفلتيها بالسعودية

وكانت قد روجت شيرين لهذا الحفل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، اذ نشرت بوستر الحفل مرفق عليه موعد طرح التذاكر الذي من المقرر أن يكون بدأ من يوم أمس الأحد 29 أغسطس في الساعة التاسعة. وكانت قد شاركت شيرين عبد الوهاب، في مؤتمر المشروع الأول لمبادرة حياة كريمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أقيم في استاد القاهرة الدولي.

شيرين عبد الوهاب تقاضي جامعة بدر بسبب مبادرة حياة كريمة

الجدير بالذكر، أنه نفت شيرين عبدالوهاب مشاركتها في حفل جامعة بدر، اذ أعادت نشر الأعلان الخاص بالجامعة والذي أفاد بتدشين حفل خاص بمبادرة حياة كريمة بحضور عبد الوهاب في يوم الخميس الموافق 15 من شهر يوليو، وعلقت شيرين قائلة: "بيان هام لا علاقة للفنانة شيرين عبد الوهاب بهذا الحفل، الذي يستغل اسمها، واسم المبادرة في الدعاية الوهمية للحصول على مكاسب مادية".

وتابعت معبرة عن استيائها: "سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئولين، ووجب التنبيه على إنه أي حفل للفنانة شيرين، يتم الإعلان عنه على منصاتها الرسمية للسوشيال ميديا".

أزمة شيرين عبدالوهاب مع حسام حبيب

وكانت قد مرت شيرين عبد الوهاب بأزمة مع زوجها حسام حبيب بسبب تسجيل صوتي مسرب لوالد حسام حبيب كشف عن خطة الأخير بالزواج من فتاة أخرى سرًا من أجل إنجاب أطفال موضحًا بأن حبيب حسام يتحكم في جميع حسابات شيرين المالية من خلال توكيل سجلته وأنه يقوم بأخذ كل ما يريد من أموال دون الرجوع إليها، مؤكدًا أنها تطلب الطلاق منه بشكل مستمر.

ليخرج حسام حبيب عن صمته وينفي حقيقة هذا التسجيل فقال مصرحًا لإحدى المواقع: "ماتم تداوله ماهو إلا شائعات وكذب وافتراء من ناس تريد هدم وخراب البيوت وذلك التسجيل ليس له صحة على الاطلاق".

كما نفت شيرين استغلال حسام حبيب لها كما جاء في التسجيل الصوتي قائلة: "حسام من ساعة ما تجوزني ما استفدتش حاجة ومعملش لنفسه حاجة.. هو بس عايش عشان يخاف عليا وعلى عيالي من كل شئ.. ومفيش توكيلات باسمه والفيز بتاعتي مش معاه".