/648840/حقيقة-حادث-محمود-الخطيب-على-طريق-العين-السخنة

تداولت بعض المواقع الالكترونية بعض الاشاعات عن حادث رئيس مجلس إدارة النادي محمود الخطيب، اليوم الأحد، حيث أشيع أنه تعرض لحادث سير مروع أثناء عودته من طريق العين السخنة، هو وبعض أصدقائه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حقيقة تعرض محمود الخطيب لحادث سير أثناء عودته من العين السخنه

ونشر الكابتن محمود الخطيب على صفحته الشخصية:” الكابتن محمود الخطيب بخير الحمد لله وما يتم تداوله اشاعة سخيفة”.

على جانب آخر، أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بيانًا رسميًا، أمس السبت، للرد على تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى الذي قال أن مقولة الأهلي فوق الجميع هي مقولة نازية، مشيرًا إلى أن إدارة الأهلي تشجع جماهيرها على التعصب عكس إدارة الزمالك.

ووفقًا للموقع الرسمي للأهلي فإن اللجنة القانونية بالنادي عقدت ظهر أمس اجتماعًا مطولًا استعرضت خلاله التجاوزات التي جاءت على لسان أحد الإعلاميين وخروجه عن النص، ووصفه وتشبيهه النادي الأهلي وجماهيره بـ”النازيين”.

وأضاف بيان الأهلي: “أنه في ضوء المناقشات قامت اللجنة القانونية برفع تقرير إلى مجلس إدارة النادي في اجتماعه غدًا الأحد، لاتخاذ القرارات التي يراها مناسبة للحفاظ على حقوق النادي وجماهيره في كل الاتجاهات”.