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آكد شريف العريان، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، أنه فخور باستضافة مصر لبطولات العالم للخماسي الحديث خلال الفترة الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قال شريف العريان : تنظيم مصر لبطولات العالم في الخماسي الحديث دليل علي ثقة العالم بنا آكد شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث أنه فخور باستضافة مصر لبطولات العالم للخماسي الحديث خلال الفترة الاخيرة.

وأضاف العريان أن مصر نجحت في كسب ثقة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث خاصة بعد التنظيم الرائع الذي حدث خلال بطولة الناشئين في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وأوضح العريان آن الأكاديمية البحرية نحجت بامتياز في استضافة بطولات الخماسي الحديث مؤكدا ان الأكاديمية تسعي دائمًا لدعم الرياضة المصرية.

وتابع العريان ان اكبر دليل علي اهتمام الأكاديمية العربية بالرياضة هو تحقيق ابنائها لنصف ميداليات مصر في دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 ومن بينهم بطل الخماسي احمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بقاعة المؤتمرات بالقرية الذكية ، للاعلان عن تفاصيل بطولة العالم بطولة العالم للشباب والشابات تحت 17-18 عام والتي من المقرر إقامتها على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 12حتى 20 سبتمبر الجاري وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و النائبة الدكتورة آية مدني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي و المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث وأمين عام اللجنة الأولمبية.

ووجه عبد الغفار الشكر للدولة المصرية ووزير الشباب والرياضة على دعم الاتحادات الرياضية في تنظيم البطولات والتي ساهمت في تغيير وضع مصر على خريطة البطولات العالمية .

ويشارك في البطولة 271 لاعب ولاعبة ، بواقع 146 لاعب و125 لاعبة من 27 دولة وهم: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – المانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا - بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك - بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.