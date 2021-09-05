/648841/عبد-الغفار--تنظيم-بطولة-العالم-لشباب-الخماسي-الحديث-وسام-علي-صدر-الأكاديمية-البحرية

أعرب إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن سعادته باستضافة مصر لبطولة العالم للخماسي الحديث والتي تعتبر احد اكبر البطولات في العالم .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قال عبد الغفار : تنظيم بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث وسام علي صدر الأكاديمية البحرية”.

وأضاف عبد الغفار أن مشاركة ما يقرب من 27 دولة في البطولة يعكس مدى ثقة العالم في مصر وتنظيمها للبطولات في ظل الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا.

وتابع عبد الغفار أن إستضافة مصر لهذا الحدث العالمي للمرة الثانية علي التوالي في الأكاديمية دليل على نجاح الأكاديمية وتميزها في تنظيم الأحداث العالمية وذلك وسام على صدورنا.

وأوضح عبد الغفار انه فخور بتنظيم الأكاديمية لمنافسات الخماسي الحديث الذي نجح في تحقيق إنجاز رفيع المستوي لمصر بتتويج أحمد أسامة الجندي بفضية دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 في إنجاز لم يحدث من قبل على مستوي الوطن العربي وأفريقيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بقاعة المؤتمرات بالقرية الذكية ، للاعلان عن تفاصيل بطولة العالم بطولة العالم للشباب والشابات تحت 17-18 عام والتي من المقرر إقامتها على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 12حتى 20 سبتمبر الجاري وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و النائبة الدكتورة آية مدني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي و المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث وأمين عام اللجنة الأولمبية.

ووجه عبد الغفار الشكر للدولة المصرية ووزير الشباب والرياضة على دعم الاتحادات الرياضية في تنظيم البطولات والتي ساهمت في تغيير وضع مصر على خريطة البطولات العالمية . ويشارك في البطولة 271 لاعب ولاعبة ، بواقع 146 لاعب و125 لاعبة من 27 دولة وهم: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – المانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا - بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك - بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.