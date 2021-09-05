/648844/انسحاب-مريم-نعوم-من-مسلسل-منة-شلبي-الجديد-2022

اعتذرت السيناريست مريم نعوم عن الاستمرار في كتابة مسلسل النجمة منة شلبي الجديد المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2022، دون أن تفصح عن سبب الانسحاب.

دوت الخليج يكشف ملابسات اعتذار السيناريست مريم نعوم عن مسلسل الفنانة منة شلبي.

تفاصيل اعتذار مريم نعوم عن مسلسل منة شلبي

وجاء هذا الانسحاب تزامنًا مع تعاقد مريم نعوم على كتابة مسلسل الفنانة منى زكي الجديد، وهو الأمر الذي سيضع صناع مسلسل منة شلبي في أزمة.

منة شلبي تتألق في مسلسل «ليه لأ 2"

وجدير بالذكر أن الفنانة منة شلبي حقق نجاحًا واسعًا بمشاركتها في بطولة الجزء الثاني من مسلسل «ليه لأ»، تأليف مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، إخراج مريم أبو عوف، بطولة منة شلبي، أمد حاتم، مراد مكرم، دنيا ماهر، سارة عبدالرحمن بالإضافة إلى الطفلة منى أحمد زاهر.

أحداث مسلسل ليه لأ الجزء الثاني

وتدور أحداث مسلسل "ليه لأ" في 15 حلقة من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف، ومن المقرر أن يتم تقديم عدة أجزاء مخصص لكل بطلة مختلفة ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى.

ويذكر أن الجزء الأول من مسلسل «ليه لأ» قدمته الفنانة أمينة خليل فى أولى بطولاتها المطلقة وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه، وشاكر فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسم الفنانة هالة صدقى وشيرين رضا ومحسن محيى الدين، ومحمد شرنوبى وعدد من الوجوه الجديدة من الشباب.

و شارك في بطولته كل من أمينة خليل، شيرين رضا، هالة صدقى، محمد الشرنوبي، هاني عادل، عمر السعيد، محسن محيي الدين، ناردين فرج، وصدقي ضخر، وعمر الشناوي، وتناول العمل قضية استقلال الفتاة في حياتها بعيدا عن بيت أسرتها واعتمادها على نفسها.