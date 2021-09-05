منحة من البنك الإفريقى لمصر لتوفير الغذاء لـ 40 ألف أسرة متضررة من كورونا

جدة - نرمين السيد - أبرمت وزارة التضامن الاجتماعى اتفاقية منحة مع بنك التنمية الأفريقى ووزارة التعاون الدولى بقيمة نصف مليون دولار تحت مظلة مشروع "الإغاثة الإنسانية الطارئة فى ظل تفشى فيروس كورونا" والذى حاز على موافقة البرلمان بتاريخ 11 أبريل 2021.





وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بأن المشروع يهدف إلى توفير سلات غذائية لإجمالى 40 ألف أسرة تقريبا، مع استهداف الأسر فى المناطق النائية وفى المناطق الأكثر فقرا وتأثرا بجائحة كورونا.

جدير بالذكر أن الوزارة، فى استهدافها لتلك الأسر، ترجع إلى قواعد بيانات الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية لدى وزارة التضامن ويبلغ عددها 9.5 مليون أسرة، بالإضافة إلى قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة لدى وزارة القوى التى تبلغ حوالى 4 مليون أسرة، وذلك تماشيا مع سياسات الحماية الاجتماعية التى تنتهجها الوزارة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة اعتمدت معايير الاستحقاق للمشروع على أن تكون الأولوية للأسر المرفوضة من برنامج تكافل وكرامة سواء الفقيرة أو القريبة جدا من الفقر، حيث أنها لم تحصل على دعم نقدى ولذلك هى أحق بالدعم العينى.

وسيركز البرنامج على أسر النساء المعيلات سواء كانوا أرامل أومطلقات، والأسر التى يكون فيها رب الأسرة مريضا أو ذو إعاقة أو فقد عمله بسبب الجائحة، بالإضافة إلى الأسر التى ترعى أيتام، ذلك مع أهمية التوزيع فى المحافظات التى بها نسب عالية من الإصابة بالفيروس.

وتابعت القباج أنه فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية مشاركة المجتمع المدنى فى تنفيذ برنامج "حياة كريمة" وخطط التنمية المستدامة، يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع بنك الطعام المصرى بما له من خبرات ثمينة ومقدرة فى توفير الغذاء فى المناطق والقرى النائية والاكثر احتياجا، مشيرة إلى أن السلات المقدمة تحتوى على المواد الأساسية المتوازنة التى تدعم صحة الأسر المصرية وبصقة خاصة الأطفال.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى، منذ بدء تفشى آثار جائحة كورونا فى النصف الأول من عام 2020 وحتى أغسطس عام 2021، قد وصل دعمها الغذائى بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وتحت مظلة صندوق تحيا مصر، إلى 6,5 مليون سلة غذائية موجهة إلى الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.