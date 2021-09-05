وتمثل تلك المشاركة تعزيزا للدبلوماسية البرلمانية المصرية، سواء على المستوى الثنائى أو المستوى متعدد الأطراف، كما تعد تلك المشاركة رفيعة المستوى فرصة مهمة لتبادل الآراء إزاء القضايا والتحديات الدولية والإقليمية، وطرح الرؤى المصرية إزاء تلك القضايا، بما يخدم المصالح الحيوية المصرية.
جدير بالذكر أن المؤتمر العالمى لرؤساء البرلمانات هو آلية برلمانية عالمية تم إطلاقها عام 2000 وهو العام الذى شهد انعقاد المؤتمر العالمى الأول لرؤساء البرلمانات بالتعاون مع الأمم المتحدة، والذى صدر عنه إعلان بعنوان " الرؤية البرلمانية للتعاون الدولى فى فجر الألفية الثالثة ".
ومنذ ذلك التاريخ، ألزم رؤساء البرلمانات أنفسهم بالعمل ومؤسساتهم البرلمانية مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلم والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان والديمقراطية، ويعقد هذا المؤتمر كل خمس سنوات بالاشتراك مع الأمم المتحدة.
كما تمثل القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بمثابة فرصة نوعية لتنسيق الجهود البرلمانية العالمية فى مكافحة الإرهاب بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة.
ومن المقرر خلال تلك القمة أن يتصدى البرلمانيون لقضايا ذات صلة بمكافحة الإرهاب مثل تقديم الدعم لضحايا الإرهاب ودور البرلمانيين فى منع الإرهاب والنزعة إلى التطرف، وخطاب الكراهية.
وتشهد تلك القمة البرلمانية مناقشة الإرهاب فى منطقة الساحل الإفريقى، والسعى من أجل التوصل لحلول حقيقية لمكافحة الارهاب، وتقديم الدعم لدول وشعوب تلك المنطقة.
وعلى هامش المؤتمرين، ستشهد مشاركة رئيس مجلس النواب نشاطا دبلوماسيا برلمانيا مكثفا، حيث سيقوم بعقد لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء برلمانات الدول الصديقة والشقيقة وعدد من رؤساء المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية لتبادل الرؤى بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جبالى يتوجه إلى فيينا للمشاركة فى المؤتمر العالمى الخامس لرؤساء البرلمانات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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