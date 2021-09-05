جبالى يتوجه إلى فيينا للمشاركة فى المؤتمر العالمى الخامس لرؤساء البرلمانات

جدة - نرمين السيد - توجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى - على رأس وفد برلمانى رفيع المستوى - إلى العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الأحد، للمشاركة فى أعمال المؤتمر العالمى الخامس لرؤساء البرلمانات، والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب.





وتمثل تلك المشاركة تعزيزا للدبلوماسية البرلمانية المصرية، سواء على المستوى الثنائى أو المستوى متعدد الأطراف، كما تعد تلك المشاركة رفيعة المستوى فرصة مهمة لتبادل الآراء إزاء القضايا والتحديات الدولية والإقليمية، وطرح الرؤى المصرية إزاء تلك القضايا، بما يخدم المصالح الحيوية المصرية.

جدير بالذكر أن المؤتمر العالمى لرؤساء البرلمانات هو آلية برلمانية عالمية تم إطلاقها عام 2000 وهو العام الذى شهد انعقاد المؤتمر العالمى الأول لرؤساء البرلمانات بالتعاون مع الأمم المتحدة، والذى صدر عنه إعلان بعنوان " الرؤية البرلمانية للتعاون الدولى فى فجر الألفية الثالثة ".

ومنذ ذلك التاريخ، ألزم رؤساء البرلمانات أنفسهم بالعمل ومؤسساتهم البرلمانية مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلم والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان والديمقراطية، ويعقد هذا المؤتمر كل خمس سنوات بالاشتراك مع الأمم المتحدة.

كما تمثل القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بمثابة فرصة نوعية لتنسيق الجهود البرلمانية العالمية فى مكافحة الإرهاب بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة.

ومن المقرر خلال تلك القمة أن يتصدى البرلمانيون لقضايا ذات صلة بمكافحة الإرهاب مثل تقديم الدعم لضحايا الإرهاب ودور البرلمانيين فى منع الإرهاب والنزعة إلى التطرف، وخطاب الكراهية.

وتشهد تلك القمة البرلمانية مناقشة الإرهاب فى منطقة الساحل الإفريقى، والسعى من أجل التوصل لحلول حقيقية لمكافحة الارهاب، وتقديم الدعم لدول وشعوب تلك المنطقة.

وعلى هامش المؤتمرين، ستشهد مشاركة رئيس مجلس النواب نشاطا دبلوماسيا برلمانيا مكثفا، حيث سيقوم بعقد لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء برلمانات الدول الصديقة والشقيقة وعدد من رؤساء المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية لتبادل الرؤى بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.