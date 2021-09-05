برعاية وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة..اليوم.. انطلاق مهرجان اتحاد الاتحادات النوعية بمدينة...

برعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الاتحادات الرياضية، تنظم جامعتا قناة السويس وبورسعيد بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات اليوم الأحد مهرجان اتحاد الاتحادات النوعية بمدينة بورسعيد.

وتضم فعاليات المهرجان إقامة مباراة كرة قدم خماسي بين جامعتي قناة السويس وبورسعيد، وتقديم رياضة جديدة، هي مباراة كرة قدم مرتدة؛ تمهيدًا لتأسيس اتحاد خاص بها؛ وضمها للأنشطة الرياضية باتحاد الجامعات المصرية، فضلاً عن ممارسة أنشطة ترويحية للممارسة العامة لجميع طلاب الجامعات بالمهرجان، إضافة إلى إقامة مباراة كرة قدم خماسي بين جامعتي قناة السويس ودمياط.

كما تضم فعاليات المهرجان أيضًا إقامة ندوة ثقافية عن مسابقة النشاط الرياضي؛ لحث الطلاب على المشاركة في جميع الأنشطة الرياضية، التي تنظمها الاتحادات الرياضية والنوعية، طبقًا لمهارات كل طالب أو طالبة، إضافة إلى إقامة مهرجان رياضي للطلاب ولذوي الهمم من الجامعات المصرية على الممشى السياحي لمدينة رأس البر.

ويهدف المهرجان إلى توثيق التعاون بين طلاب الجامعات والاتحادات النوعية المختلفة، ورفع الكفاءة البدنية، وزيادة ممارسة النشاط الرياضي؛ لتخريج شباب قادر على تحمل مسؤلية بلاده؛ حيث إن طلاب الجامعات هم شباب المستقبل، ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على الاهتمام بشباب الجامعات وممارستهم الأنشطة الرياضية.

يُذكر أن فعاليات المهرجان تقام إشراف د. أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، ود. أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، ود. صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري والعربي للجامعات ونائب رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية، ود.محمد حسن نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب، ود. جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد لشؤون التعليم والطلاب، ود. هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وأ. أشرف محمود سكرتير عام اتحاد الاتحادات النوعية.