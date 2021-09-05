/648843/زوجي-قص-لي-اظافري-وأنا-نايمة-سعاد-في-دعوى-خلع-امام-محكمة-الأسرة-بمصر-الجديدة

« زوجي قص لي اظافري ..وطردني بره البيت».. بهذة الكلمات رفعت سيدة تدعى «سعاد» 27 سنة، دعوى خلع ضد زوجها «سعيد»32 سنة ،موظف في بنك أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية داخل محكمة الأسرة بمصر الجديدة

متجوزة بقالي سنة

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي سنة، عرفت زوجي عن طريق الجيران، وبعد قصة حب استمرت سنة، تقدم لخطبتي، وتم الزفاف،أكتشفت بعد الزواج أنه بيشرب انه مدمن مواد مخدرة، معرفتش أعمل ايه لأني عرفت بعد فوات الأوان، حاولت ألفت نظرة في الموضوع وأنه غلط ، وأننا عايزين نستقر زي الناس، فضل مصمم على رأيه وضربني وأهاني».

حلقت شعر جوزي وهو ينام

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة:«ولم يرزقني الله بأطفال طول فترة زواجنا، بعد فترة من الزواج أراد زوجي أن يتعافي من المخدرات، وقرر ينعزل في غرفة لوحده، فأنعزل في غرفة لمدة 7 أيام، حاولت مساعدته فى حلق شعره ،ولكنه اعتقد اني بستفزه».

زوجي قص لي اظافري

وأختمت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة:«تاني يوم قرر انه يستفزني ، وقص لي اظافري ، وقام بضربي وطردني في الشارع بالملابس البيت، فلجأت الي محكمة الأسرة بمصر الجديدة لرفع دعوى خلع ضده».