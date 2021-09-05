/648846/محمد-زين-الدين-القضاء-على-الفقر-وتحسين-معيشة-المواطنين-لن-يتم-إلا-بتضافر-مجتمعي

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، حرص الدولة وسعيها الدائم لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، والقضاء على الفقر وتحقيق الحياة الكريمة لكل المصريين.

القضاء على الفقر وتحسين معيشة المواطنين لن يتم إلا بتضافر مجتمعي

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، تعقيبا على احتفالية أبواب الخير التي حضرها الرئيس السيسى اليوم، والتي نظمها صندوق دوت الخليج بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن الرئيس يواصل دعم المبادرات المجتمعية والتي تقوم بدور فعال في خدمة كافة قطاعات الدولة وبما فيه الخير لجميع المواطنين.

وقال زين الدين: تعزيز المشاركة المجتمعية يساهم بشكل كبير في حل كافة الإشكاليات التي تواجه المواطنين، مشيرا إلى أن مشاركة المجتمع المدني في تلك المبادرات يضمن لها النجاح وتحقيق كافة أهدافها.

ودعا عضو مجلس النواب، رجال الأعمال وكافة المؤسسات لمساندة هذه المبادرات وتقديم الدعم اللازم لها حتى تؤتي ثمارها على النحو الأمثل.

وأكد النائب محمد زين الدين، أن القضاء على الفقر وتحسين معيشة المواطنين والقضاء على العشوائيات وحل مشكلات العشوائيات وغيرها لن يتم إلا بتضافر كافة الجهود التنفيذية مع مؤسسات المجتمع المدني.