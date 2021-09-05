تسريب أغنية «وداعك مر» لمصطفى حجاج..والأخير يعلق: «حسبي الله في اللي بيأذيني»

/648848/تسريب-أغنية-وداعك-مر-لمصطفى-حجاجوالأخير-يعلق-حسبي-الله-في-اللي-بيأذيني

أعرب المطرب مصطفى حجاج عن إستيائه وغضبه من تسريب أغنيته الجديدة التي يشوق لها الجمهور منذ فترة والتي أتت بعنوان «وداعك مر»، مشيرا إلى أنه إضطر إلى طرحها في موعد غير موعدها الأساسي.

دوت الخليج يرصد تسريب أغنية «وداعك مر» لمصطفى حجاج

ونشر مصطفى حجاج فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، كاشفا عن تفاصيل الأغنية بعد تسريبها، فقال: “حسبي الله ونعم الوكيل فأي حد يأذيني في شغلي أو يأذي شركتي، في أغنية اتفاجئت إنها اتسربت، الأغنية دي اسمها وداعك مر، وهي مصري خليجي ومكنتش هنزلها دلوقتي”.

وتابع حجاج: “كنت بصور، وبفتح الواتس آب لاقيتها مبعوته من المواقع وبيباركوا لي، أنا منزلتش الأغنية واضطريت أنزلها على يوتيوب عشان هي اتسربت وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيأذني.. حبيت أقول لكم إني نزلتها غصب عني”

مصطفى حجاج يطرح والله ما ينفع

طرح مصطفى حجاج مؤخرًا أغنية والله ما ينفع، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحازت الأغنية على إعجاب كبير من الجمهور إذ تخطت حاجز المليون مشاهدة في وقت قليل من طرحها.

أغنية «والله ما ينفع» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع علي فتح الله، إنتاج هاني محروس وإخراج محمد القاضي، ومن المقرر طرحها غدًا على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

مصطفى حجاج يعيش حالة من النشاط الفني

من ناحية أخرى يعيش المطرب مصطفى حجاج انتعاشة فنية، حيث سبق أغنية "ألف مرة" طرحه كليب أغنية "كله شمال" على يوتيوب، وهو من كلمات محمد القاياتى، وألحان محمد حمزة، وتوزيع الموسيقي أمين نبيل، وإخراج محمد القاضي. كما سبق وحقق نجاحًا واسعًا من خلال أغنية "أبويا قالى زمان" وهى دويتو جمع مصطفى حجاج ورضا البحراوى، وتم تصويره ‏بمنطقة روض الفرج بوسط القاهرة من كلمات أحمد سامى وألحان عزيز الشافعى وتوزيع إسلام شيبسى والفيديو كليب إخراج محمد عبد ‏الجواد والهندسة الصوتية والرؤية الفنية والدرامية لهانى محروس.