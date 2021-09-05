الأرصاد: طقس حار رطب على القاهرة الكبرى غدا.. وشبورة مائية صباحا

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا الإثنين، حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومعتدل الحرارة ليلاً على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





ويصاحب ذلك شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية. أما عن نشاط الرياح، يستمر خلال الطقس غدا نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وعن درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعه غدا، فهى كما يلى: القاهرة الكبرى والوجه البحرى 34 للعظمى والصغرى 25. السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 26. جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 28. شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 26. جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 28.

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