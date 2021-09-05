/648845/فصلت-رأسه--مصرع-طفل-دهسا-أثناء-عبوره-في-العياط

لقي طفل في العقد الأول من عمره، مصرعه، دهسا تحت عجلات سيارة نصف نقل، وهشمت السيارة رأس الطفل بقرية السعودية بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة، وقام قائد السيارة بتسليم نفسه الي مركز الشرطة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع طفل أسفل عجلات سيارة ربع نقل بالعياط

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة الرائد محمد إدريس، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها وقوع حادث دهس بقرية السعودية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص أتضح أنه أثناء سير سيارة نصف نقل دهست رأس طفل يدعي "ياسين" في العقد الأول من عمره، وقام السائق بتسليم نفسه إلي دورة الشرطة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اقتياد السائق الي ديوان المركز.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق اخر تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث انهيار حفر مجاور لترعة باجا علي ثلاثة أشخاص دائرة مركز سوهاج.

واتضح من خلال التحريات أنه أثناء قيام “محمد أ ا ع ا أ”، 24 سنة عامل وشقيقه “أحمد أ ا ع ا أ”، 23 سنة، عامل، ونجل عمهما “عبد اللاه م ع ا أ” 32 سنة، عامل،ويقيمون دائرة المركز بالحفر بالطريق المجاور لترعة باجا بطول 8 أمتار وبعرض 2 متر وبعمق 4 أمتار وذلك لتوصيل ماسورة من الترعة لري أرضهم الزراعية من الناحية الأخري من الطريق أنهارت عليهم الأتربة الناجمة عن الحفر.

إستخراج المذكورين أحياء

تمكنت قوات الإنقاذ البري من أستخراج المذكورين أحياء وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي إلا أنه توفيا الأول والثاني حال تلقيهما الإسعافات اللازمة وتبين إصابة الثالث " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم " بسؤال المصاب الناجي والمدعو “أبو النجا ع ا ا” 62 سنة، عامل،ويقيم بذات الناحية والد المتوفيين قررا بمضمون ما تقدم وأضاف الثاني بأنه حاصل علي تصريح بالحفر من هندسة الري ومديرية الطرق والنقل لتوصيل ماسورة مياه من الترعة لأرضه الزراعية قدم ما يفيد ذلك ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك تم تحرير محضرا يالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.