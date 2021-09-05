/648849/النيابة-العامة-تباشرالتحقيقات-في-واقعة-سكب-شاب-بنزين-وإشعال-النيران-بجسده-بمصر-القديمة

تواصل النيابة العامة التحقيقات في واقعة سكب شاب بنزين وإشعال النيران بجسده لمروره بأزمة نفسية بمصر القديمة، اليوم الأربعاء، وأمرت بتكثيف جهود رجال المباحث لكشف ملابسات الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سكب شاب بنزين وإشعال النيران بجسده لمروره بأزمة نفسية بمصر القديمة

تفاصيل الواقعة

وكان تلقى قسم شرطة مصر القديمة إشارة من مستشفى قصر العيني مفاده استقبالهم مواطنا مصابا بحرق لهبي بمناطق متفرقة بالجسد ومقيم بدائرة القسم.

وعلى الفورانتقل رجال المباحث إلى موضع البلاغ واتضح صحته وبسؤال شهود العيان امام رجال المباحث أفادوا بأنهم فوجئوا بنزول الشاب من مسكنة والنيران تأكل جسده، وحاولوا إنقاذه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت الجهات التحقيق.

وفي سياق اخر عثر أهالي منطقة طور سيناء بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، على جثة عجوز وزوجته في حالة تحلل داخل منزلهما، في ظروف غامضة، وعلى الفور تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من أهالي منطقة شارع طور سينا بمدينة دمنهور ، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل المجاورة في المنطقة.

وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص أتضح وجود صاحب المنزل وزوجته في حالة تحلل داخل المنزل، ومرت على وفاته ما يقرب من 5 أيام، ما أدى إلى انبعاث رائحة كريهة من منزله، تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.