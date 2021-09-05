/648849/النيابة-العامة-تباشرالتحقيقات-في-واقعة-سكب-شاب-بنزين-وإشعال-النيران-بجسده-بمصر-القديمة
تواصل النيابة العامة التحقيقات في واقعة سكب شاب بنزين وإشعال النيران بجسده لمروره بأزمة نفسية بمصر القديمة، اليوم الأربعاء، وأمرت بتكثيف جهود رجال المباحث لكشف ملابسات الواقعة.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سكب شاب بنزين وإشعال النيران بجسده لمروره بأزمة نفسية بمصر القديمة
تفاصيل الواقعة
وكان تلقى قسم شرطة مصر القديمة إشارة من مستشفى قصر العيني مفاده استقبالهم مواطنا مصابا بحرق لهبي بمناطق متفرقة بالجسد ومقيم بدائرة القسم.
وعلى الفورانتقل رجال المباحث إلى موضع البلاغ واتضح صحته وبسؤال شهود العيان امام رجال المباحث أفادوا بأنهم فوجئوا بنزول الشاب من مسكنة والنيران تأكل جسده، وحاولوا إنقاذه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت الجهات التحقيق.
وفي سياق اخر عثر أهالي منطقة طور سيناء بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، على جثة عجوز وزوجته في حالة تحلل داخل منزلهما، في ظروف غامضة، وعلى الفور تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة.
تفاصيل الواقعة
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من أهالي منطقة شارع طور سينا بمدينة دمنهور ، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل المجاورة في المنطقة.
وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص أتضح وجود صاحب المنزل وزوجته في حالة تحلل داخل المنزل، ومرت على وفاته ما يقرب من 5 أيام، ما أدى إلى انبعاث رائحة كريهة من منزله، تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة.
وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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