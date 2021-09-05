الخطيب يهدي درع وعلم الأهلي لوفد الاتحاد الدولي للكاراتيه.. صور

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قام محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، بإهداء درع وعلم النادي إلى وفد الاتحاد الدولي للكاراتيه خلال زيارته الرسمية اليوم الاحد إلى مقر بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ضم وفد الاتحاد الدولي للكاراتيه، انطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي، واللواء ناصر الرزوقي نائب رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، والدكتور إبراهيم القناص، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي واتحاد غرب آسيا، وبشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اتحاد البحر المتوسط و محمد الدهراوي، رئيس اتحاد المصري للكاراتيه، ونائبه حسام عجور وعبد الفتاح النجار، المدير الفني لمنتخب مصر والدكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه بالقلعة الحمراء.

وحرص الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة علي الترحيب بالوفد الذي قام بزيارة رسمية إلى النادي اليوم انطلاقا من الدور الذي يلعبه الأهلي في دعم اللعبة على صعيد المنتخبات الوطنية والذي كلل مؤخرا بإنجاز تتويج جيانا فاروق نجمة منتخب مصر والنادي الأهلي في الكاراتيه بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

مهاجم سموحة للأهلي

أعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.

أرقام بيرسي تاو مع صن داونز

لعب: ١٠٢ مباراة

ساهم في: ٥١ هدف

سجل: ٢٤ هدف

صنع: ٢٧ هدف

أرقام بيرسي تاو مع يونيون بلجيكا

لعب: ٣٥ مباراة

ساهم في: ٢٦ هدف

سجل: ١٣ هدف