/648851/مصرع-وإصابة-3--أشخاص-في-انقلاب-سيارتين-على-طريق-ميت-غمر
لقي شخص مصرعه، منذ قليل، وإصيب 2 آخرين في انقلاب سيارتين على طريق ميت غمر- بنها.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع واصابة 2 اخرين في إنقلاب سيارتين على طريق ميت غمر
تفاصيل الحادث
وكان تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إشارة من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم وانقلاب سيارة في مياه ترعة الرياح التوفيقي الموازية لطريق ميت غمر بطريق بنها، أمام قرية كفر النعيم دائرة المركز.
قوات الإنقاذ النهري
وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري تم انتشال السيارة وبالفحص والأنتقال أتضح أن طرفي الحادث كل من سيارة ميكروباص قيادة عاطف «أ.ع» 34 سنة – سائق، مقيم قرية ميت عوام دائرة مركز المنصورة، باتجاه ميت غمر، وسيارة ملاکي قيادة «زكريا.س.م» 61 سنة - بالمعاش، مقيم منطقة عزبة عقل دائرة قسم ثان المنصورة بذات الاتجاه.
اتضح أن سبب الحادث، اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى نتيجة إنفجار إطارها الأمامي الأيمن مما أدى إلى انحرافه وانقلابه بالسيارة.
مانتج عن الحادث عن مصرع السائق الثانية، وإصابة كل من قائد السيارة الأولى بكدمة باليد الأيسر، ومرافق قائد السيارة الأولى «أحمد.س.ع» 19 سنة،طالب بالصف الثالث الثانوي، مقيم دائرة مركز أبو تشت قنا بإشتباه كسر بالذراع الأيسر وتم نقل جثمان المتوفي والمصابين إلى مستشفى ميت غمر العام.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18250 جنح مركز ميت غمر، وجار العرض على النيابة العامة.
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