/648851/مصرع-وإصابة-3--أشخاص-في-انقلاب-سيارتين-على-طريق-ميت-غمر

لقي شخص مصرعه، منذ قليل، وإصيب 2 آخرين في انقلاب سيارتين على طريق ميت غمر- بنها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع واصابة 2 اخرين في إنقلاب سيارتين على طريق ميت غمر

تفاصيل الحادث

وكان تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إشارة من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم وانقلاب سيارة في مياه ترعة الرياح التوفيقي الموازية لطريق ميت غمر بطريق بنها، أمام قرية كفر النعيم دائرة المركز.

قوات الإنقاذ النهري

وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري تم انتشال السيارة وبالفحص والأنتقال أتضح أن طرفي الحادث كل من سيارة ميكروباص قيادة عاطف «أ.ع» 34 سنة – سائق، مقيم قرية ميت عوام دائرة مركز المنصورة، باتجاه ميت غمر، وسيارة ملاکي قيادة «زكريا.س.م» 61 سنة - بالمعاش، مقيم منطقة عزبة عقل دائرة قسم ثان المنصورة بذات الاتجاه.

اتضح أن سبب الحادث، اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى نتيجة إنفجار إطارها الأمامي الأيمن مما أدى إلى انحرافه وانقلابه بالسيارة.

مانتج عن الحادث عن مصرع السائق الثانية، وإصابة كل من قائد السيارة الأولى بكدمة باليد الأيسر، ومرافق قائد السيارة الأولى «أحمد.س.ع» 19 سنة،طالب بالصف الثالث الثانوي، مقيم دائرة مركز أبو تشت قنا بإشتباه كسر بالذراع الأيسر وتم نقل جثمان المتوفي والمصابين إلى مستشفى ميت غمر العام.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18250 جنح مركز ميت غمر، وجار العرض على النيابة العامة.