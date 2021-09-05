/648852/نورا-علي-احتفالية-أبواب-الخير-تؤكد-جهود-الدولة-في-تعميق-العمل-الخيرى-لتحسين-معيشة-المواطنين

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق دوت الخليج وأقيمت اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد مدى الجهد الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية لمد شبكة الحماية الاجتماعية والمبادرات بقيادة فخامة الرئيس وحرصه على تعميق العمل الخيرى وتطويره في مصر لإحداث نقلة نوعية كبيرة في حياة المواطنين وتحسين معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم بالمشاركة المجتمعية من خلال هذا العمل لينعكس على المجتمع والمواطنين في العديد من المجالات .

دوت الخليج يرصد تعليق نورا علي بشأن احتفالية ابواب الخبر

وقالت نورا على أن استهداف حوالي ٥ مليون مواطن من خلال العمل الخيرى شيء عظيم يحسب للدولة المصرية وحرصها على التحول الكبير في حياة المواطنين وتوفير لهم المسكن المناسب بمختلف محتوياته ، مشيدة بحرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، على إحياء فكرة التطوع وترسيخ مبادئ العمل الخيري بالمجتمع المصري بمختلف فئاته لينعكس ذلك على المواطن سواء في التعليم أو الصحة أو الإسكان وغيرها من الخدمات والمشروعات التي تساهم في تحسين معيشة المواطنين.

صندوق دوت الخليج

وأضافت رئيس سياحة النواب أن العمل الخيرى فرصة لتعزيز المشاركة الاجتماعية والإسهام في مد مظلة الخير وتعميقه ليتم رفع آثار الأضرار المترتبة على الأزمات الإنسانية، كما أنه يساهم فى القدرة على دعم الخدمات العامة في مجالات عديدة لصالح فئات كثيرة في المجتمع ، مضيفة أن ترسيخ العمل الخيري عند الأجيال المقبلة وإرشادهم وتدريبهم للمشاركة في الاعمال الخيرية أمر هام لابد منه خلال المرحلة القادمة .

ابواب الخير

وأشادت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بالنواب بالجهود الكبير الذى يبذله صندوق دوت الخليج في هذا العمل الخيرى العظيم الذى يصب في صالح قطاع كبير من المواطنين .